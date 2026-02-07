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¿Qué pasó con los policías que fueron sorprendidos robando dinero entre los escombros en Venezuela?

Los uniformados fueron apartados del cargo y ya comenzó un proceso investigativo.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
11:00 a. m.
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Se completaron ocho días desde que ocurrió el trágico terremoto en Venezuela que ha dejado a más de 2.000 muertos y miles de lesionados. Los dos sismos ocurridos el pasado 24 de junio dejaron heridas profundas.

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El último balance presentado por el régimen indicó que 2.295 es la cantidad de víctimas mortales. Además, se contempla que haya alrededor de 50 mil desaparecidos.

¿Cuántos muertos deja la tragedia?

Las imágenes en La Guaira, una de las zonas más afectadas, han sido devastadoras. Los edificios quedaron convertidos en escombros y el ambiente es desolador. Miles de familias claman por encontrar a sus seres queridos entre los restos de las edificaciones.

A nivel internacional, el apoyo se ha hecho presente. Países como Colombia y Estados Unidos han ofrecido ayudas humanitarias y apoyo de funcionarios. Con el paso de las horas, aumenta la esperanza de encontrar personas.

Sin duda, este jueves 2 de julio se dio una de las noticias más positivas en medio de la tragedia. Lograron rescatar con vida al vigilante Hernán Gil, quien permaneció una semana entre los escombros del edificio Catia La Mar.

Policías querían robarse los dólares

A pesar de la labor social, la situación también ha dejado momentos lamentables. Agentes de policía fueron detenidos tras ser grabados con dólares que supuestamente encontraron en los escombros.

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dio a conocer los hechos: “Funcionarios aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos”.

La decisión entonces fue iniciarles proceso de investigación y separarlos del cargo. Los implicados fueron identificados como: Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josué Jonathan Burgos Sánchez.

Diosdado Cabello, el ministro del Interior, se pronunció para rechazar estos hechos. “Seremos intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una conmoción como esta”, sostuvo.

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