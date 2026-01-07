Mañana Express miércoles 1 de julio de 2026

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  • Se grababan como si fueran influenciadores, así hacían peligrosos delincuentes en La guajira que se dedicarían a extorsionar, secuestrar y presuntamente asesinar.
  • Capturaron a una mujer que estaba haciendo tratamientos estéticos, inyectando gente y dando recetas sin ninguna preparación.
  • En Colombia cientos de personas están muy angustiadas por sus familiares desaparecidos en Venezuela. En Antioquia buscan a una familia de la que no hay rastro.
  • Una pareja fue asaltada cuando caminaba hacia su casa en la localidad de Fontibón. Los ladrones los abordaron y se les llevaron todo.
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