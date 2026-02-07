Video | Conductor se salvó de que le cayera el balcón de un edificio encima en Cartagena

En el centro histórico de Cartagena parte del balcón de una edificación antigua colapsó y cayó sobre una camioneta que circulaba por una de las vías más transitadas del sector de Getsemaní.

Por el impacto fue necesario restringir parcialmente la movilidad mientras se atendía la emergencia y se retiraban los elementos desprendidos de la estructura.

Balcón en el centro histórico de Cartagena se desplomó

La emergencia se registró en la Calle Larga, en el sector de Getsemaní, cuando una camioneta transitaba por el lugar y fue alcanzada por parte del balcón de una edificación antigua que se desprendió de manera repentina.

El colapso de la estructura cayó directamente sobre el vehículo, generando un gran susto para su conductor y para las personas que se encontraban cerca del sitio.

Pese a la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó lesionada.

¿Qué afectaciones dejó la caída de un balcón en Cartagena?

Tras el desplome, las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las labores para retirar el vehículo afectado y asegurar el área.

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La situación provocó movilidad reducida en el ingreso a la Calle Larga, en sentido hacia el Centro de Convenciones, debido a que parte de la vía permaneció ocupada mientras se desarrollaban los procedimientos de atención.

El incidente ocurrió específicamente en la intersección de la Carrera 10B con Calle 25, donde se registró tránsito lento por la disminución de la capacidad vial.

De momento, la recomendación de las autoridades es conducir con precaución, seguir las indicaciones de los organismos de tránsito y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternas para evitar congestiones mientras se restablece completamente la movilidad.