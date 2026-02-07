FNA: ¿Cuánto dinero le prestan si gana un salario mínimo con el nuevo crédito al 100%?

Comprar vivienda propia en Colombia ganando un salario mínimo ($1.300.000 COP en 2026) es uno de los mayores desafíos financieros para las familias. Sin embargo, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se mantiene como la principal alternativa institucional para hacer realidad este sueño.

Gracias a sus tasas de interés preferenciales y programas enfocados en trabajadores de bajos ingresos, la entidad ha flexibilizado sus políticas de crédito para este año.

Si usted gana un salario mínimo, la pregunta clave es: ¿cuánto dinero le pueden prestar? Aquí le explicamos las cifras y las condiciones actuales.

El monto máximo: ¿Hasta dónde llega el préstamo?

Para una persona que devenga un salario mínimo legal vigente, el FNA calcula la capacidad de endeudamiento basándose en que la cuota mensual del crédito no supere el 30% o 40% de sus ingresos netos.

Bajo estas métricas, y dependiendo de si el crédito se solicita en Pesos o en Unidades de Valor Real (UVR), el FNA está prestando actualmente un promedio de $40 a $55 millones de pesos.

El monto exacto varía según la edad del solicitante, su historial crediticio y si realiza el proceso de forma individual o conjunta. Si decide postularse junto a su pareja o un familiar que también gane el mínimo, los ingresos compartidos duplicarán la capacidad de endeudamiento, permitiéndoles acceder a un crédito de hasta $90 o $110 millones de pesos.

Tasas preferenciales y el beneficio de la cuota inicial

Una de las grandes ventajas de adquirir vivienda VIS (Vivienda de Interés Social) o VIP (Vivienda de Interés Prioritario) con el FNA en 2026 son sus tasas de interés subsididadas, que para este segmento suelen ser significativamente más bajas que las de la banca tradicional.

Además, para este año fiscal, el FNA ha reforzado sus líneas de crédito que permiten financiar hasta el 100% del valor del inmueble para aquellos afiliados que cumplen con ciertos perfiles de ahorro voluntario contractual o cesantías estables. Esto elimina la tradicional y difícil barrera de tener que pagar el 20% o 30% de la cuota inicial de forma inmediata.

El Para alcanzar el valor total de una vivienda VIS (que en 2026 ronda los 135 o 150 salarios mínimos), el crédito del FNA debe complementarse obligatoriamente con los subsidios del Gobierno Nacional (como Mi Casa Ya) y las Cajas de Compensación Familiar.

¿Cómo solicitarlo?

El proceso requiere que el ciudadano esté afiliado al FNA, ya sea trasladando sus cesantías o abriendo una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC), donde se compromete a consignar un monto fijo mensual durante mínimo 12 meses.

Una vez cumplido este tiempo o reflejado el primer corte de cesantías, se puede realizar el estudio de preaprobado de manera virtual o presencial en cualquiera de las sedes de la entidad.