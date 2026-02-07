🔴EN VIVO🔴España vs. Austria: siga en directo la undécima llave de los dieciseisavos del Mundial
Siga EN VIVO el partido España vs. Austria por los dieciseisavos del Mundial 2026. Conozca la previa, el minuto a minuto y cómo ver el encuentro por el Canal RCN.
Noticias RCN
12:17 p. m.
España y Austria se enfrentan este 2 de julio en una de las llaves más atractivas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El partido se disputa en el SoFi Stadium de Los Ángeles y el ganador avanzará a octavos, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Portugal y Croacia.
España vs. Austria EN VIVO: una prueba clave para La Roja
La Selección de España llega a esta instancia como favorita después de terminar primera del Grupo H y cerrar una fase de grupos sin derrotas. Su propuesta se basa en la posesión del balón, la presión alta y la capacidad de sus mediocampistas para manejar los tiempos del partido.
Sin embargo, en una eliminatoria directa no hay espacio para confiarse. Austria clasificó como segunda del Grupo J tras un intenso empate 3-3 ante Argelia y ha demostrado ser un equipo incómodo, físico y bien organizado.
Austria busca dar la sorpresa en los dieciseisavos
El equipo austriaco intentará cortar los circuitos de juego de España, defender con orden y aprovechar los espacios cuando pueda salir rápido al ataque. Su gran reto será resistir los momentos de dominio español y ser efectivo cuando tenga opciones frente al arco.
Para España, la clave estará en mover la pelota con paciencia, evitar pérdidas peligrosas y convertir las oportunidades que genere. Si La Roja impone su ritmo, tendrá mejores posibilidades de avanzar; si Austria logra llevar el juego a un escenario de desgaste, el partido puede complicarse.
Recuerde ver este compromiso desde las 2:00 p.m. por el Canal RCN, su señal principal, la aplicación oficial, el canal de YouTube y TikTok.