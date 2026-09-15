Mañana Express martes 15 de septiembre de 2026
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Mañana Express
septiembre 15 de 2026
11:38 a. m.
11:38 a. m.
- En video quedó registrado un atraco en manada a plena luz del día en el sur de Bogotá. Aunque se conoce que en esa zona hay bandas criminales, las autoridades no tienen denuncias sobre robos en el lugar.
- La Fiscalía imputó a Laura Sarabia el delito de peculado por uso, asegurando que la exfuncionaria habría usado bienes del Estado para otros fines.
- Un joven de 21 años que iba en moto fue atropellado por el conductor de un bus que decidió pasarse el semáforo en rojo.