Mañana Express martes 15 de septiembre de 2026

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  • En video quedó registrado un atraco en manada a plena luz del día en el sur de Bogotá. Aunque se conoce que en esa zona hay bandas criminales, las autoridades no tienen denuncias sobre robos en el lugar.
  • La Fiscalía imputó a Laura Sarabia el delito de peculado por uso, asegurando que la exfuncionaria habría usado bienes del Estado para otros fines.
  • Un joven de 21 años que iba en moto fue atropellado por el conductor de un bus que decidió pasarse el semáforo en rojo.
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