Alex Saab se declaró culpable en Estados Unidos: esta es la condena que podría pagar

El empresario colombiano Alex Saab compareció este 15 de septiembre ante una corte federal en Miami donde cambió su declaración y admitió su culpabilidad en los cargos de lavado de activos y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas relacionadas con Venezuela.

Saab se enfrenta a una amplia condena por lavado de activos, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento de fondos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, parte de esos fondos habrían llegado hasta Estados Unidos. El empresario presentó una solicitud formal ante la jueza de Miami para modificar su declaración y aceptar su culpabilidad en los hechos de corrupción por los que se le señala.

Los fiscales señalan que sustrajo millones de dólares de un plan de asistencia social de alimentación para los venezolanos, denominado (CLAP) y que transfirió parte de esos fondos a cuentas bancarias en Estados Unidos.

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Alex Saab se declaró culpable y entregará información clave

Durante la audiencia, Alex Saab, cambió su declaración y se declaró culpable de los delitos de corrupción a través de un presunto entramado que operaba desde Venezuela.

Una vez aceptó los cargos, la jueza le dio un plazo de 14 días para presentar el listado de los bienes que adquirió con los dineros de sus actividades ilícitas.

Tras aceptar su responsabilidad, Saab se habría comprometido, al parecer, a cambio de una negociación para su eventual condena, a entregar información de cómo operaba la red de corrupción en Venezuela, así como los nombres de otros vinculados en los ilícitos.

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¿Cuántos años de cárcel pagaría Alex Saab?

La jueza fue enfática en señalar que la eventual condena que se dicte en el juicio, tras la evaluación del caso y los elementos aportados por el procesado, de acuerdo con los delitos imputados y aceptados, Sabb se enfrentaría a una sentencia de hasta 20 años de prisión.

Asimismo, explicó que la condena no será apelable y que tendría el beneficio de prisión domiciliaria solo por tres años, lo que indica que el resto de la condena la pagaría en prisión.

El cambio de declaración evidencia que Alex Saab estaría entregando información importante sobre Nicolás Maduro, quien tiene programado un juicio para el próximo año.

Alex Saab ya había estado preso en EE. UU. por corrupción

En 2020, fue detenido en Cabo Verde y extraditado al año siguiente para enfrentarse a cargos de blanqueo de capitales por presuntamente desviar $350 millones de dólares de Venezuela en relación con un plan de soborno.

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió el indulto a Saab en diciembre de 2023, como parte de un intercambio de presos.

Alex Saab fue capturado y extraditado nuevamente a Estados Unidos luego de que Delcy Rodríguez lo destituyera de su cargo como ministro de Industria de Venezuela, tan solo días después de la captura de Maduro en Caracas.