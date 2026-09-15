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¿El RUT debe actualizarse cada año?: lo que dice la DIAN

De acuerdo con la DIAN, el RUT es indispensable para quienes ejercen actividades económicas por cuenta propia.

Mañana Express

septiembre 15 de 2026
11:12 a. m.
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Aunque muchos colombianos creen que el Registro Único Tributario (RUT) debe actualizarse anualmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aclaró que no es así. La obligación consiste en mantener la información vigente únicamente cuando haya cambios en los datos personales, la actividad económica o las responsabilidades tributarias.

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El asesor de la entidad, José Fernando Sierra, explicó que el RUT se exige principalmente a trabajadores independientes, profesionales que deben facturar, empresas y personas jurídicas. También es obligatorio para quienes presentan declaración de renta. En contraste, los asalariados sin obligaciones tributarias no están obligados a inscribirse.

¿Quiénes deben inscribirse en el RUT?

De acuerdo con la DIAN, el RUT es indispensable para quienes ejercen actividades económicas por cuenta propia, como odontólogos, abogados o arquitectos, y para las empresas que deben registrarse previamente en la Cámara de Comercio.

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El formulario solicita datos básicos como nombre, identificación, ubicación y actividad económica, además del código CIU correspondiente. Por ejemplo, el código para periodistas es el 6139. La entidad ofrece orientación a través de sus canales telefónicos, WhatsApp y videollamadas para facilitar el proceso de inscripción.

Presupuesto nacional y reforma tributaria en debate

El tema del RUT se suma a las discusiones económicas que enfrenta el país. El Gobierno aprobó un presupuesto de 634 billones de pesos, lo que ha generado preocupación por el alto monto. Según el ministro de Hacienda, será necesario un préstamo interno de 150 billones y un recorte de 22 billones, además de créditos externos por 88 billones.

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El Ejecutivo anunció que presentará una “Ley de Rescate” en octubre, donde se evaluará la continuidad de impuestos como el 4 por mil, que originalmente fue creado como una medida temporal. La discusión sobre la simplificación del sistema tributario y la sostenibilidad fiscal seguirá en el Congreso durante las próximas semanas.

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