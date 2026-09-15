¡Atención, gamers! Marvel´s Wolverine ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5

Insomniac Games ha lanzado oficialmente el esperado juego 'Marvel´s Wolverine' de forma exclusiva para la consola PlayStation 5 en formato físico y digital; la comunidad 'gamer' ha estado esperando el nuevo juego por varios años y en esta edición tendrán un modo de jugabilidad con más acción y una mejora visual importante.

Según foros de expertos, el juego guarda muchas similitudes con las icónicas ediciones del Hombre Araña en cuanto a calidad técnica, historia del personaje, acción y espectacularidad; sin embargo, esta nueva versión contará con un tono más adulto, oscuro e impactante.

'Marvel's Wolverine' se estrena oficialmente

La idea principal del juego se basa en seguir los pasos de 'Logan' que va en busca de recuerdos perdidos mientras se enfrenta a los peligros de sus enemigos mutantes, las calles de Tokio y los suburbios de 'Madripoor'. "En su búsqueda de respuestas sobre su pasado, Wolverine hará lo que sea necesario —desatando brutales combates con garras, furia violenta y una determinación implacable— para desentrañar el misterio del hombre que solía ser", describe Sony Entertainment sobre su nueva propuesta.

Otras de las características principales que Sony destaca son la brutalidad explosiva que el personaje tiene contra sus enemigos y los detalles de cada uno de los escenarios en los que Wolverine también se enfrenta a su pasado.

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Primeras críticas de los usuarios

Tras sus primeras horas de lanzamiento, el juego también ha sido blanco de críticas por algunos de los usuarios que lo describen como un juego lineal y repetitivo que hace que el juego carezca de profundidad, afirmaron los primeros jugadores.

Por su parte, la empresa creadora del juego, junto con Sony, invita a vivir toda la experiencia que brinda no solo la historia propia del juego, sino todo lo que ofrece cada uno de los elementos que componen el universo PlayStation, tal como características táctiles del mando o el sonido envolvente que ofrece la tecnología 3D AudioTech.