CANAL RCN
Tendencias

¡Atención, gamers! Marvel´s Wolverine ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5

El juego, creado por Insomniac Games, está disponible en exclusiva para PlayStation 5 y PlayStation5 Pro.

Marvel´s Wolverine ya está disponible para PS5.
Foto: Sony

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
11:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Insomniac Games ha lanzado oficialmente el esperado juego 'Marvel´s Wolverine' de forma exclusiva para la consola PlayStation 5 en formato físico y digital; la comunidad 'gamer' ha estado esperando el nuevo juego por varios años y en esta edición tendrán un modo de jugabilidad con más acción y una mejora visual importante.

¿Su iPhone será compatible? Estos son los modelos que recibirán la actualización de iOS 27
RELACIONADO

¿Su iPhone será compatible? Estos son los modelos que recibirán la actualización de iOS 27

Según foros de expertos, el juego guarda muchas similitudes con las icónicas ediciones del Hombre Araña en cuanto a calidad técnica, historia del personaje, acción y espectacularidad; sin embargo, esta nueva versión contará con un tono más adulto, oscuro e impactante.

'Marvel's Wolverine' se estrena oficialmente

La idea principal del juego se basa en seguir los pasos de 'Logan' que va en busca de recuerdos perdidos mientras se enfrenta a los peligros de sus enemigos mutantes, las calles de Tokio y los suburbios de 'Madripoor'. "En su búsqueda de respuestas sobre su pasado, Wolverine hará lo que sea necesario —desatando brutales combates con garras, furia violenta y una determinación implacable— para desentrañar el misterio del hombre que solía ser", describe Sony Entertainment sobre su nueva propuesta.

Otras de las características principales que Sony destaca son la brutalidad explosiva que el personaje tiene contra sus enemigos y los detalles de cada uno de los escenarios en los que Wolverine también se enfrenta a su pasado.

ONU pide acción urgente para regular la inteligencia artificial ante riesgos para la humanidad
RELACIONADO

ONU pide acción urgente para regular la inteligencia artificial ante riesgos para la humanidad

Primeras críticas de los usuarios

Tras sus primeras horas de lanzamiento, el juego también ha sido blanco de críticas por algunos de los usuarios que lo describen como un juego lineal y repetitivo que hace que el juego carezca de profundidad, afirmaron los primeros jugadores.

Por su parte, la empresa creadora del juego, junto con Sony, invita a vivir toda la experiencia que brinda no solo la historia propia del juego, sino todo lo que ofrece cada uno de los elementos que componen el universo PlayStation, tal como características táctiles del mando o el sonido envolvente que ofrece la tecnología 3D AudioTech.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Greeicy reveló infidencia de su relación durante el concierto de Rosalía: ¿hubo infidelidad?

San Andrés

El gesto de Beéle con fundación de animales en San Andrés que ha conmovido en redes

Astrología

Mhoni Vidente realizó nueva predicción en la que mencionó a Colombia: ¿qué dijo?

Otras Noticias

Dian

¿El RUT debe actualizarse cada año?: lo que dice la DIAN

De acuerdo con la DIAN, el RUT es indispensable para quienes ejercen actividades económicas por cuenta propia.

Liga BetPlay

¡Se movió la tabla de la Liga BetPlay 2026 II y hay un nuevo colero! ¿Quién es?

El Deportivo Pasto le ganó al América de Cali y salió de la última posición. ¿Ahora quién es el colero?

Cali

Piloto de drones busca gatitos atrapados en estructuras colapsadas por el terremoto en Cali

El Salvador

El Salvador dicta por primera vez cadena perpetua por feminicidio

Cuidado personal

¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?