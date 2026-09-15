Corte Constitucional revisará demanda contra el recorte presupuestal para 2026 en la Defensoría del Pueblo

El recorte presupuestal en la Defensoría del Pueblo para 2026 está bajo la lupa de la Corte Constitucional, luego de que la defensora Iris Marín denunciara la medida por ser regresiva a inconstitucional.

Con ponencia de la magistrada Paola Meneses, el alto tribual revisará el recorte del 30% sobre el rubro de inversión para la entidad.

¿Qué dice la denuncia de la defensora?

En la denuncia que revisará la Corte, la defensora cuestionó la autonomía presupuestal de la Defensoría, alegó una posible afectación a la separación de poderes y señaló el recorte como una media regresiva sin justificación constitucional.

En consecuencia, la presidenta de la Corte, Paola Meneses envió un cuestionario al Ministerio de Hacienda para que responda, entre otras cosas, por qué se recortó el presupuesto de la Defensoría, si hubo recortes similares en años anteriores y cuáles fueron los criterios para tomar la decisión.

El plazo para que la cartera responda a estos interrogantes es de siete días hábiles.

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¿Qué pasará cuando la Corte decida?

Se espera que la Corte tome una decisión de fondo sobre el recorte presupuestal a la defensoría, lo cual ha afectado Casas de Justicia y atención a defensores de derechos humanos.

Cabe resaltar que fue la propia defensora, Iris Marín, la que radicó la demanda ante la Corte.