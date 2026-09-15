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¡Se movió la tabla de la Liga BetPlay 2026 II y hay un nuevo colero! ¿Quién es?

El Deportivo Pasto le ganó al América de Cali y salió de la última posición. ¿Ahora quién es el colero?

Foto: Liga BetPlay Dimayor.

Nicolás Forero

septiembre 15 de 2026
11:11 a. m.
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El lunes 14 de septiembre, a las 8:00 de la noche, América de Cali y Deportivo Pasto jugaron el último partido correspondiente a la décima fecha de la Liga BetPlay 2026 II.

Este encuentro se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y los 'volcánicos' aprovecharon que los 'escarlatas' se quedaron con un jugador menos en el primer tiempo para conseguir su primera victoria en el campeonato.

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Al minuto 45+1, el arquero Jean Fernandes vio la tarjeta roja y, cuando el cronómetro avanzó hasta los 78, Diego Chávez anotó el único gol del partido.

En consecuencia, solo queda un equipo que aún no ha ganado en la Liga BetPlay 2026 II y, por ende, es el nuevo colero.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras la fecha 10

A pesar de la derrota de América de Cali, los dirigidos por David González continúan en la cima de la Liga BetPlay 2026 II.

Mientras tanto, el Junior de Barranquilla, que es dirigido desde hace dos partidos por Sebastián Viera, está en la última casilla.

El panorama está así:

  1. América de Cali: 20 puntos (+15).
  2. Millonarios: 16 puntos (+4).
  3. Tolima: 16 puntos (+3).
  4. Atlético Nacional: 15 puntos (+10).
  5. Medellín: 15 puntos (+5).
  6. Bucaramanga: 13 puntos (+4).
  7. Santa Fe: 13 puntos (+3).
  8. Deportivo Cali: 12 puntos (+3).
  9. Llaneros: 11 puntos (-1).
  10. Internacional de Bogotá: 11 puntos (-1).
  11. Águilas Doradas: 10 puntos (0).
  12. Once Caldas: 9 puntos (+1).
  13. Cúcuta: 9 puntos (-6).
  14. Fortaleza: 8 puntos (-2).
  15. Boyacá Chicó: 8 puntos (-7).
  16. Jaguares: 7 puntos (-5).
  17. Deportivo Pereira: 6 puntos (-5).
  18. Deportivo Pasto: 5 puntos (-7).
  19. Alianza: 5 puntos (-9).
  20. Junior: 3 puntos (-5).

Así se jugará la fecha 11 en la Liga BetPlay 2026 II

Entre el viernes 18 y el martes 22 de septiembre, la jornada 11 del campeonato avanzará de la siguiente manera:

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Viernes 18 de septiembre:

  • Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira, a las 4:00 de la tarde.

Sábado 19 de septiembre:

  • Millonarios vs. Boyacá Chicó, a las 2:00 de la tarde.
  • Alianza vs. Santa Fe, a las 4:05 de la tarde.
  • Deportivo Cali vs. Cúcuta, a las 6:10 de la tarde.
  • Pasto vs. Once Caldas, a las 8:15 de la noche.

Domingo 20 de septiembre:

  • Fortaleza vs. Junior, a las 2:00 de la tarde.
  • Bucaramanga vs. Internacional de Bogotá, a las 4:05 de la tarde.
  • Tolima vs. América de Cali, a las 6:10 de la tarde.
  • Llaneros vs. Atlético Nacional, a las 8:15 de la noche.

Martes 22 de septiembre:

  • Medellín vs. Jaguares, a las 6:00 de la tarde.
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