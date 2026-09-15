Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 14 de septiembre de 2026

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septiembre 15 de 2026
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  • Miles de tortugas llegan a anidar en el sur de México. Es la sexta llegada de la temporada, aunque organizaciones ambientales señalan que el cambio climático ha afectado considerablemente este ciclo natural de la especie.
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