Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 14 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 15 de 2026
12:12 a. m.
12:12 a. m.
- El ministro de Hacienda habló con Noticias RCN sobre el desmonte gradual de varios impuestos como parte de la ley de rescate que será presentada al Congreso en octubre de este año.
- La Fuerza Aérea localizó los restos de la avioneta reportada como desaparecida en Chocó. Fui ubicada en un parque natural de Risaralda.
- Miles de tortugas llegan a anidar en el sur de México. Es la sexta llegada de la temporada, aunque organizaciones ambientales señalan que el cambio climático ha afectado considerablemente este ciclo natural de la especie.