Mañana Express miércoles 12 de agosto de 2026
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- En medio de la tristeza de la tragedia, hay noticias de esperanza, después horas bajo toneladas de escombros en Pereira, los socorristas rescataron con vida a Daniela Largo.
- El papa León XIV habló de la tragedia que vive Colombia. Pidió solidaridad con quienes lo perdieron todo y elevó una oración por los fallecidos.
- En Versalles, Valle del Cauca, el terremoto también dejó afectaciones en viviendas y edificaciones, mientras los organismos de socorro avanzan en la evaluación de los daños.
- Los chocoanos, los cafeteros y los vallecaucanos nos necesitan. Cualquier ayuda sirve, dinero, alimentos y ropa son muy útiles en este momento para quienes lo perdieron todo.