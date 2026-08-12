Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 11 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 12 de 2026
07:44 a. m.
07:44 a. m.
- Crece el número de víctimas mortales por el terremoto que azotó buena parte del país. Daniela, una mujer de 32 años que, tras diez horas de operativo, fue rescatada en Pereira.
- Son al menos 13 los municipios seriamente afectados en Chocó, epicentro del terremoto.
- En varias regiones de Colombia muchas personas hacen donaciones en los distintos puntos de acopio.
- El presidente Abelardo de la Espriella visitó las zonas de la tragedia en el Eje Cafetero, anunció distintas medidas.