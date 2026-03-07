Mañana Express viernes 3 de julio de 2026
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Mañana Express
julio 03 de 2026
10:56 a. m.
10:56 a. m.
- Un país vestido de amarillo espera el paso de la Selección Colombia a octavos de final del Mundial 2026. Nuestra Sele buscará una victoria ante Ghana, aquí en Kansas City.
- Los detalles del rescate de don Hernán luego de ocho días de estar atrapado bajo los escombros de un edificio en Venezuela.
- Hay una nueva esperanza, una nueva lucha y causa en Venezuela, se llama Fabio, tiene 9 años y ya lo ubicaron, no ha podido ser rescatado, pero los socorristas están haciendo de todo para llegar hasta él.
- Una mujer fue capturada en Antioquia por presuntamente torturar y asesinar a su propio hijo de 5 años.