Mañana Express viernes 3 de julio de 2026

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  • Un país vestido de amarillo espera el paso de la Selección Colombia a octavos de final del Mundial 2026. Nuestra Sele buscará una victoria ante Ghana, aquí en Kansas City.
  • Los detalles del rescate de don Hernán luego de ocho días de estar atrapado bajo los escombros de un edificio en Venezuela.
  • Hay una nueva esperanza, una nueva lucha y causa en Venezuela, se llama Fabio, tiene 9 años y ya lo ubicaron, no ha podido ser rescatado, pero los socorristas están haciendo de todo para llegar hasta él.
  • Una mujer fue capturada en Antioquia por presuntamente torturar y asesinar a su propio hijo de 5 años.
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