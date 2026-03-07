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La Constitución de 1991 cumple 35 años: un manual vivo de derechos y deberes

La Carta Magna es, en esencia, el gran manual de reglas del país: allí están escritos los derechos fundamentales de todos.

Mañana Express

julio 03 de 2026
09:12 a. m.
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El próximo aniversario de la Constitución Política de Colombia recuerda que han pasado ya 35 años desde su promulgación en 1991.

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Aunque suele mencionarse en debates y clases escolares, muchos ciudadanos aún desconocen cómo funciona en la práctica.

La Carta Magna es, en esencia, el gran manual de reglas del país: allí están escritos los derechos fundamentales de todos los colombianos y también los deberes que deben cumplir.

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Salud como derecho fundamental

Entre los ejemplos más cotidianos está el acceso a la salud. Ante la demora de las EPS en asignar citas médicas para adultos mayores, la Constitución consagra este servicio como un derecho fundamental.

Los ciudadanos pueden reclamarlo directamente al Estado y acudir a entidades como la Defensoría del Pueblo o incluso a un juez de la República para que se garantice la atención y el suministro de medicamentos.

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Derecho a la intimidad y al acceso a la información

La protección constitucional también se extiende a la intimidad personal. Aunque un celular robado no pueda recuperarse, la información contenida en él está amparada por la Carta Política. Asimismo, cuando una entidad pública o privada niega información, el ciudadano puede ejercer el derecho de petición, que obliga a las instituciones a responder de manera clara y oportuna.

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La Constitución no es un texto reservado para abogados ni un documento que se guarda en un estante. Es un conjunto de reglas que se vive día a día y que garantiza que la voz de cada ciudadano sea escuchada y sus derechos protegidos.

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