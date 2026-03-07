La Constitución de 1991 cumple 35 años: un manual vivo de derechos y deberes
La Carta Magna es, en esencia, el gran manual de reglas del país: allí están escritos los derechos fundamentales de todos.
El próximo aniversario de la Constitución Política de Colombia recuerda que han pasado ya 35 años desde su promulgación en 1991.
Aunque suele mencionarse en debates y clases escolares, muchos ciudadanos aún desconocen cómo funciona en la práctica.
La Carta Magna es, en esencia, el gran manual de reglas del país: allí están escritos los derechos fundamentales de todos los colombianos y también los deberes que deben cumplir.
Salud como derecho fundamental
Entre los ejemplos más cotidianos está el acceso a la salud. Ante la demora de las EPS en asignar citas médicas para adultos mayores, la Constitución consagra este servicio como un derecho fundamental.
Los ciudadanos pueden reclamarlo directamente al Estado y acudir a entidades como la Defensoría del Pueblo o incluso a un juez de la República para que se garantice la atención y el suministro de medicamentos.
Derecho a la intimidad y al acceso a la información
La protección constitucional también se extiende a la intimidad personal. Aunque un celular robado no pueda recuperarse, la información contenida en él está amparada por la Carta Política. Asimismo, cuando una entidad pública o privada niega información, el ciudadano puede ejercer el derecho de petición, que obliga a las instituciones a responder de manera clara y oportuna.
La Constitución no es un texto reservado para abogados ni un documento que se guarda en un estante. Es un conjunto de reglas que se vive día a día y que garantiza que la voz de cada ciudadano sea escuchada y sus derechos protegidos.