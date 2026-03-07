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¿Le faltan 10 años para pensionarse y quiere cambiar de régimen? Así puede hacerlo

Quedan pocos días para beneficiarse de la ventana pensional. ¿Cuáles son los requisitos?

Mañana Express

julio 03 de 2026
09:34 a. m.
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Uno de los puntos que sobrevivió de la reforma pensional fue la ventana de oportunidad pensional. Se enfoca en aquellas personas que aún les faltan 10 años para jubilarse y desean trasladarse.

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Los interesados deben tener en cuenta que se está acordando el tiempo para acceder a este beneficio. María Lorena Botero, vicepresidenta de clientes Porvenir, habló en Mañana Express sobre este asunto.

¿Qué requisitos hay?

Antiguamente, una persona que estaba a 10 años o menos de la edad de pensión (una mujer de 47 años o más y un hombre de 52 años o más) no podía cambiarse de régimen pensional de público a privado o viceversa.

Sin embargo, con la reforma, se abrió la posibilidad para que estas personas puedan revisar qué les conviene más para su futuro pensional. Para acceder al beneficio, las mujeres deben tener 750 semanas cotizadas y los hombres por lo menos 900 semanas.

La oportunidad de traslado se acaba el 16 de julio de 2026, en menos de dos semanas. Si un interesado no toma la doble asesoría a tiempo, se quedará sin chances. Cabe recordar que las personas que ya cuentan con pensión no pueden trasladarse.

¿Cuántos días quedan?

Cifras de Asofondos indican que, con corte al 15 de junio, se habían llevado a cabo 153.392 solicitudes de traslado. Se estima que casi un millón de colombianos pueden beneficiarse, pero el tiempo corre.

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También se debe tener en cuenta que, si bien la reforma pensional no entró a regir en su totalidad mientras sigue en manos de la Corte Constitucional, el alto tribunal permitió que ciertos artículos se pusieran en marcha.

Asofondos menciona que ha registrado más de 272 mil solicitudes y, a medida que se acerca el último plazo, insiste que los trabajadores analicen a fondo qué régimen les favorece.

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