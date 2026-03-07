Jugador de Croacia reveló si realmente tocó o no el balón en el gol anulado ante Portugal

El dramático choque de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y Croacia, disputado en el BMO Field, sigue dando de qué hablar tras su finalización. En el centro de la tormenta se encuentra el delantero croata Igor Matanović, quien ha salido al paso de las especulaciones para aclarar la polémica jugada tecnológica que privó a su selección del empate en el tiempo de descuento y decretó su eliminación del torneo.

Transcurría el minuto 103 del partido, con Portugal ganando 2-1 gracias a los goles de Cristiano Ronaldo (de penal al 67') y Gonçalo Ramos (90+3'). En una última acción desesperada, Joško Gvardiol mandó el balón al fondo de la red desatando la locura croata.

Sin embargo, tras la intervención de la cabina del VAR y el sistema Connected Ball Technology, el árbitro noruego Espen Eskas anuló la anotación por un fuera de juego milimétrico de Mario Pašalić en la jugada previa. La alta tecnología del balón oficial detectó una alteración en su gráfico, señalando que Matanović había rozado el esférico tras el centro inicial, habilitando la infracción.

La confesión del delantero

Tras el pitazo final y en medio de las intensas protestas del cuerpo técnico balcánico, Matanović atendió a los medios de comunicación y arrojó total honestidad sobre el incidente, apagando los reclamos de un supuesto "robo".

"Sinceramente, creo que sentí un ligero contacto con el pelo. Le pregunté al árbitro en la cancha porque no estaba del todo seguro de haber tocado. Él me confirmó que el balón registró un toque sutil y que, por ende, era fuera de juego. Todavía me cuesta digerir este partido; merecíamos más, pero estamos eliminados", confesó con resignación el atacante del Friburgo.

Una tecnología que divide opiniones

La FIFA emitió un comunicado respaldando la decisión arbitral, explicando que los sensores internos del balón son capaces de identificar cualquier contacto por mínimo que sea, transformándolo de inmediato en datos objetivos para los jueces de video.

A pesar de la confirmación científica y la honestidad de Matanović, el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalić, no ocultó su frustración con el rumbo que ha tomado el balompié moderno. Aunque felicitó a los lusos por su pase a octavos —donde se medirán ante España—, criticó severamente el impacto del videoarbitraje.

"El fútbol debe ser justo, pero con esto se nos ha ido de las manos. Se ha podido ver hasta qué punto se matan literalmente las emociones con el VAR. Mata lo que estás viviendo dentro de la cancha", lamentó el estratega. Con este resultado, el partido marcó también la dolorosa despedida de la leyenda Luka Modrić de las citas mundialistas.