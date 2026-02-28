CANAL RCN
Internacional

Atacaron el aeropuerto de Dubái: heridos y daños tras presunto misil

Caos en el Aeropuerto Internacional de Dubái tras explosión en plena guerra: videos impactantes

aeropuerto dubai atacado videos
Foto: X Alerta Mundial

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
05:34 p. m.
El Aeropuerto Internacional de Dubái fue atacado. Según reportes preliminares, sería un dron o un misil en medio del conflicto.

El hecho dejó personas heridas, daños visibles en una de sus terminales y obligó a evacuar de inmediato a pasajeros y trabajadores.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran columnas de humo elevándose sobre el complejo aeroportuario mientras suenan alarmas de incendio.

En los videos se observa a cientos de civiles abandonando el recinto en medio de escenas de confusión y tensión. Aunque varias personas resultaron lesionadas, hasta el momento no se ha entregado un balance oficial de víctimas ni un informe detallado sobre el alcance de los daños estructurales.

Algunas versiones apuntan a que el artefacto habría sido un dron iraní; otras mencionan la posibilidad de un misil balístico. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos no han confirmado el tipo exacto de proyectil utilizado ni la autoría definitiva del ataque.

Ataque al Aeropuerto Internacional de Dubái agrava el conflicto en Oriente Próximo

El incidente ocurre horas después de una ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, lo que ha intensificado el choque militar en la región.

Como consecuencia, varios países cerraron su espacio aéreo, entre ellos Israel, Irak, Kuwait y Baréin, generando un efecto dominó en la aviación global.

El aeropuerto de Dubái, considerado el más transitado del mundo en tráfico internacional, suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso.

Un portavoz de la terminal recomendó a los pasajeros no desplazarse hacia el lugar y contactar directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos.

Cada día, por esta infraestructura pasan cerca de 2.000 aeronaves de más de 100 compañías aéreas. Su cierre impacta rutas entre Europa, Asia, África y Oceanía, afectando tanto el transporte de pasajeros como el de carga.

Cierre del Aeropuerto Internacional de Dubái y caos en la aviación mundial

El regulador europeo de aviación desaconsejó volar hacia la zona mientras miles de viajeros quedaron varados. Según datos preliminares de la consultora Cirium, aproximadamente el 24 % de los vuelos hacia Oriente Próximo fueron cancelados en las últimas horas.

Las aerolíneas suspendieron cerca de la mitad de sus operaciones hacia Qatar e Israel, y más de una cuarta parte hacia Kuwait.

El ataque al Aeropuerto Internacional de Dubái marca un punto crítico en la actual confrontación. Mientras continúan las evacuaciones y se evalúan los daños, la comunidad internacional sigue atenta a posibles nuevas acciones que puedan ampliar aún más el conflicto y afectar la estabilidad del transporte aéreo mundial.

