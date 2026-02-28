Tensión en Irán: ¿El heredero del sha Pahlavi podría convertirse en una figura clave si cae el régimen?

Aumenta la tensión tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Los bombardeos se sintieron en Teherán y otras ciudades importantes del país persa.

El gobierno israelí calificó el ataque como algo “preventivo” con el objetivo de eliminar amenazas. Los drones y misiles fueron apuntados contra bases estratégicas y sedes del gobierno iraní, incluida la residencia del ayatolá Alí Jamenéi.

Por ahora no se sabe sobre el estado del ayatolá, guía político y espiritual de los iraníes, quien fue el tercer presidente de Irán entre 1981 y 1989 y ocupó el puesto de líder supremo tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeiní, cabeza de la revolución islámica de 1979.

El último heredero del sha

Sin embargo, hay una figura que ha cobrado relevancia en las últimas semanas. Se trata del heredero de la antigua monarquía iraní, Reza Pahlavi, hijo de Mohammad Reza Pahlavi, el derrocado sha de Irán durante la revolución.

Pahlavi ha calificado los ataques de Estados Unidos e Israel como una acción humanitaria para acabar con el aparato represivo del régimen.

Reza pahlavi, es el hijo mayor del último sha, Mohammad Reza Pahlavi, derrocado por la revolución islámica de 1979 cuando el poder fue tomado por el ayatolá Jomeiní.

El último heredero lleva años viviendo en el exilio, presentándose como una figura opositora al actual régimen iraní y buscando mantener un apoyo internacional para un cambio político en el país persa.

El mensaje de Pahlavi tras los ataques en Irán

Reza Pahlavi se ha convertido en una figura visible en el debate internacional sobre el futuro de Irán.

En medio de los recientes ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes, pahlavi reapareció y envió un mensaje a la Policía y a las fuerzas militares del país persa, a quienes pidió proteger a Irán y al pueblo de las acciones del régimen.

Mientras las tensiones siguen escalando, la figura de Reza Pahlavi reaparece como símbolo de una alternativa política.