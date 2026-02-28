VIDEO | El impresionante esquema que hubo detrás de la operación de EE. UU e Israel contra Irán

La mañana de este sábado 28 de febrero quedó marcada por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. Bautizada como operación Furia Épica, hubo resultados contundentes.

La logística estuvo detrás de la Fuerza de Tarea Scorpion Strike del Centcom, el cual innovó al implementar por primera vez ataques unidireccionales de bajo costo por primera vez en combate.

A primera hora en la madrugada: minuto a minuto

De acuerdo con el reporte oficial, los objetivos comenzaron a ser atacados a la 1:15 a.m., con el propósito de desmantelar el aparato de seguridad de Irán en los lugares priorizados (como la Guardia Revolucionaria Islámica) por su capacidad militar.

Brad Cooper, comandante del Centcom, sostuvo: “El presidente (Donald Trump) ordenó una acción audaz, y nuestros valientes soldados, marineros, aviadores, infantes de marina, guardianes y guardacostas están respondiendo al llamado”.

Después de esta primera fase, hubo combates contra los misiles y drones israelís, aunque sin dejar saldo de lesionados o muertos de Estados Unidos, ni afectaciones severas en las instalaciones.

¿Cuál era el objetivo?

Asimismo, durante la operación, las tropas lanzaron municiones de precisión desde aire, tierra y mar. En estos, se influyeron los drones de ataque unidireccional de bajo costo.

Con base en lo mencionado por Trump, se buscó ponerle fin a una amenaza que podía afectar con la seguridad del país, así como una ventana para que los iraníes derrocaran a sus gobernantes.

Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní.

“Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”, estas fueron las palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.