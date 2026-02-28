CANAL RCN
Colombia Video

Gobierno ofrece millonaria recompensa por los responsables de la violencia que enfrenta el sur de Bolívar

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se estudian medidas de carácter estructural para garantizar la seguridad de manera permanente.

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
02:51 p. m.
El Ministerio de Defensa anunció una recompensa superior a los 9.000 millones de pesos con el objetivo de capturar a los responsables de la ola de violencia y desplazamiento que afecta al sur de Bolívar.

La región atraviesa una grave crisis de seguridad por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc, grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en zonas de minería ilegal.

¿Quiénes son los cabecillas con presencia en el sur de Bolívar en la mira de las autoridades?

Siete jefes criminales fueron identificados como los principales responsables de la desestabilización en el territorio. La recompensa más alta, de 3.200 millones de pesos, se ofrece por información que permita la captura de alias Omar Ocasinga, integrante del ELN. Por alias Mara y alias Arbey se fijaron pagos de 1.600 millones de pesos cada uno.

En cuanto a los cabecillas de las disidencias de las Farc, se ofrece 640 millones de pesos por alias Julián. La misma cifra fue establecida para tres miembros del Clan del Golfo: alias Jefferson, alias Piñas y alias Hernández. Estos hombres han sido señalados como responsables directos de asesinatos y desplazamientos masivos en la región.

Refuerzo militar y medidas estructurales

Ante la gravedad de la situación, el gobierno nacional anunció un despliegue militar significativo. En la próxima semana llegarán 300 efectivos del Ejército Nacional, cifra que se duplicará en abril con el arribo de otros 300 uniformados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se estudian medidas de carácter estructural para garantizar la seguridad de manera permanente. Entre ellas, la construcción de bases militares en Magangué, el mejoramiento de la estación de policía en Monte Cristo y la evaluación de una posible base en Lobas.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional busca devolver la tranquilidad a los habitantes del sur de Bolívar y ejercer control efectivo sobre un territorio donde las estructuras criminales mantienen violentas disputas por el dominio de la minería ilegal, una de sus principales fuentes de financiación.

