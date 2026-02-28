¿Qué es el 'hongo de las barberías'? Síntomas y cómo prevenir infección cuando se corta el pelo

En medio del crecimiento global de las barberías y peluquerías, impulsado por el auge del cuidado personal masculino, ha cobrado relevancia una infección capilar conocida popularmente como el “hongo de las barberías”. Su nombre médico es tiña capitis, una afección causada por hongos dermatofitos que afecta el cuero cabelludo y puede provocar caída del cabello, enrojecimiento y descamación. Aunque no suele ser grave, sí es altamente contagiosa y necesita tratamiento específico.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la tiña del cuero cabelludo se manifiesta mediante áreas redondas con pérdida de cabello, picazón intensa, inflamación y, en algunos casos, costras o escamas visibles. Esta infección fúngica se transmite principalmente por contacto directo con personas infectadas o mediante objetos contaminados como peines, toallas, sombreros y máquinas de corte.

Cómo se contagia el hongo de las barberías

La propagación de la tiña capitis está asociada al uso compartido de herramientas que no han sido correctamente higienizadas o esterilizadas. Tijeras, navajas, máquinas eléctricas y otros utensilios pueden convertirse en vehículos de transmisión si no cumplen protocolos estrictos de desinfección.

La Academia Española de Dermatología y Venereología reportó en la revista Actas Dermo-Sifiliográficas un incremento significativo de casos de tiña del cuero cabelludo en España, con más de un centenar de diagnósticos vinculados a cortes de cabello en zonas de degradado, especialmente en la nuca. Situaciones similares han sido notificadas en países como Alemania, lo que evidencia un patrón internacional.

El agente fúngico más frecuente es el hongo Trichophyton tonsurans, originario del sudeste asiático y Australia, que con el tiempo se expandió hacia América y Europa. Esta especie puede generar desde placas descamativas hasta inflamaciones más profundas como el querion, una reacción inflamatoria intensa del cuero cabelludo.

Síntomas, tratamiento y prevención de la tiña capitis

Los síntomas de la tiña capitis pueden variar en intensidad. Entre los signos más comunes se encuentran:

Zonas redondeadas sin cabello.

Enrojecimiento o eritema.

Borde inflamado que se expande progresivamente.

Picazón persistente.

Fragilidad capilar y pequeños puntos oscuros donde el cabello se ha quebrado.

En casos más avanzados, úlceras con pus, fiebre baja o ganglios inflamados.

Según información médica difundida por MedlinePlus, la infección puede comprometer una parte o todo el cuero cabelludo y, si no se trata adecuadamente, dejar cicatrices permanentes.

El abordaje terapéutico requiere medicamentos antifúngicos orales durante varias semanas, siendo la terbinafina uno de los tratamientos más utilizados bajo supervisión médica. En algunos casos se complementa con champús o lociones antifúngicas de uso tópico, aunque el tratamiento sistémico es fundamental para erradicar el hongo desde la raíz.

Para prevenir el contagio, los especialistas recomiendan verificar que la barbería o peluquería cumpla estándares rigurosos de limpieza, asegurarse de que las herramientas sean desinfectadas frente al cliente y evitar compartir objetos personales. Ante síntomas como caída localizada del cabello o descamación persistente, lo más prudente es consultar con un dermatólogo para diagnóstico y manejo oportuno.