Caterin Escobar plantó a un periodista por pregunta de Mario Yepes: video

Caterin Escobar cortó una entrevista con un periodista cuando le preguntó por Mario Yepes: video viral.

Catherine Escobar broma Mario Yepes
Fotos: IG Mario Alberto Yepes y Catherine Escobar

febrero 28 de 2026
04:06 p. m.
La reconocida actriz Caterin Escobar, recordada por sus múltiples facetas en producciones de la televisión colombiana, protagonizó un sorpresivo encuentro en medio de una entrevista.

La artista, que brilló en la cocina de MasterChef Celebrity 2025 compitiendo con famosos de la talla de Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Valentina Taguado, no ocultó su privacidad cuando el diálogo se tornó personal.

Romance blindado de Caterin Escobar y Mario Yepes

En el set del reality del Canal RCN nació el amor entre Caterin Escobar y el exfutbolista Mario Yepes. Desde entonces, la pareja ha sido sumamente cautelosa con su relación, evitando dar declaraciones a la prensa y limitándose a compartir pinceladas de su romance a través de imágenes y videos de sus viajes en redes sociales.

Esta reserva parece haber blindado su amor, pero también ha avivado la curiosidad de los medios de comunicación.

Recientemente, Escobar concedió una entrevista al programa de entretenimiento Lo sé todo. En un principio, la charla transcurría con total normalidad.

La actriz se mostró sonriente y abierta a hablar sobre su felicidad por un nuevo proyecto laboral, e incluso lanzó una declaración contundente sobre su visión actual de los hombres, asegurando que ya no les cree igual debido a las lecciones que traen los años.

Caterin Escobar no entra en detalles al hablar de Mario Yepes

Al ser interrogada sobre su estado sentimental actual, Escobar intentó desviar la atención con una respuesta diplomática, mencionando que tiene "mucho amor, salud y trabajo".

Ante la insistencia de indagar sobre su noviazgo con Mario Alberto Yepes, la actriz puso un freno en seco.

Con una reacción sorpresiva, miró a la cámara, tomó el micrófono y enfatizó que no iba a responder nada relacionado con su vida amorosa.

Con un tajante "me voy a comer un sushi", se levantó y dejó la entrevista a la mitad, dejando claro que su privacidad es innegociable.

