¡Atención! Donald Trump confirma la muerte del ayatolá, Alí Jamenei, tras los ataques a Irán

Una declaración difundida hace minutos ha encendido el panorama geopolítico en Medio Oriente al referirse a la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei.

A través de una publicación en Truth Social, Donald Trump informó de la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Así calificó Trump a Alí Jamenei

El presidente de Estados Unidos calificó al dirigente iraní como una de “las personas más malvadas de la historia” y aseguró que su fallecimiento representa “justicia para el pueblo de Irán” y para ciudadanos de varios países que, según el comunicado, habrían sido víctimas de acciones vinculadas a su liderazgo.

El pronunciamiento también hizo referencia a una supuesta operación de inteligencia coordinada con Israel, destacando el uso de “sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” que habrían impedido cualquier intento de evasión por parte de Jamenei y otros dirigentes que, según la declaración, murieron junto a él.

En el texto se menciona además al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), señalando que algunos de sus miembros, así como integrantes del ejército y fuerzas policiales iraníes, estarían considerando abandonar la lucha y solicitar inmunidad.

El mensaje incluye una advertencia directa: quienes no acepten la oferta de inmunidad enfrentarían consecuencias letales.

La comunidad internacional permanece atenta a posibles pronunciamientos oficiales y a la evolución de los acontecimientos, en un contexto ya marcado por altos niveles de confrontación diplomática y militar.

Declaraciones de Trumo sobre Ali Jamenei

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre"

Donald Trump también mencionó: "Esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país. Nos han informado de que muchos miembros del IRGC, del ejército y de otras fuerzas de seguridad y policiales ya no quieren luchar y están buscando nuestra inmunidad"

Por último, el presidente de Estados Unidos concluyó que "los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, ¡EN TODO EL MUNDO!"