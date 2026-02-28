Luis Díaz y Bayern Múnich dieron el golpe ante Borussia Dortmund en agónico clásico: así le fue al colombiano

Este sábado 28 de febrero, el Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz dio un contundente golpe en la lucha por el título de la Bundesliga al vencer de manera agónica a su eterno rival, el Bourssia Dormund.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Bayern, con un Dortmund que salió a morder y logró ponerse en ventaja temprano. Sin embargo, la jerarquía individual del líder salió a flote. Con el marcador empatado y la tensión al máximo tras el 2-2 parcial, el cierre del partido se convirtió en un intercambio de golpes digno de una final.

El héroe de la jornada fue Kimmich, quien anotó el 3-2 definitivo que puso a los suyos más líderes que nunca en la tabla y muy cerca del título de esta temporada.

Así le fue a Luis Díaz en el clásico Bayern vs. Borussia Dortmund

Una de las principales figuras del Bayern, como Luis Díaz fue uno de los que se llevó las miradas. Pese a no marcar en este encuentro, el colombiano fue uno de los más incisivos en ataque, e incluso fue partícipe de la jugada del gol de la victoria.

Las distintas plataformas de estadística le dieron a Lucho una calificación de 7,0 puntos, algo aceptable en su primer clásico con el conjunto bávaro.

Díaz tuvo una precisión del 81% de los pases, y dejó un total de dos tiros que no tuvieron destino a portería pero que generaron peligro en el arco rival.