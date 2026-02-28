CANAL RCN
Luis Díaz y Bayern Múnich dieron el golpe ante Borussia Dortmund en agónico clásico: así le fue al colombiano

El colombiano fue uno de los protagonistas en el clásico alemán.

febrero 28 de 2026
02:40 p. m.
Este sábado 28 de febrero, el Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz dio un contundente golpe en la lucha por el título de la Bundesliga al vencer de manera agónica a su eterno rival, el Bourssia Dormund.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Bayern, con un Dortmund que salió a morder y logró ponerse en ventaja temprano. Sin embargo, la jerarquía individual del líder salió a flote. Con el marcador empatado y la tensión al máximo tras el 2-2 parcial, el cierre del partido se convirtió en un intercambio de golpes digno de una final.

El héroe de la jornada fue Kimmich, quien anotó el 3-2 definitivo que puso a los suyos más líderes que nunca en la tabla y muy cerca del título de esta temporada.

Así le fue a Luis Díaz en el clásico Bayern vs. Borussia Dortmund

Una de las principales figuras del Bayern, como Luis Díaz fue uno de los que se llevó las miradas. Pese a no marcar en este encuentro, el colombiano fue uno de los más incisivos en ataque, e incluso fue partícipe de la jugada del gol de la victoria.

Las distintas plataformas de estadística le dieron a Lucho una calificación de 7,0 puntos, algo aceptable en su primer clásico con el conjunto bávaro.

Díaz tuvo una precisión del 81% de los pases, y dejó un total de dos tiros que no tuvieron destino a portería pero que generaron peligro en el arco rival.

