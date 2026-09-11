25 años del 11S: así fueron los siete minutos de silencio que estremecieron la Zona Cero

Este 11 de septiembre, la Zona Cero volvió a convertirse en el epicentro de la memoria en Estados Unidos.

Veinticinco años después de los atentados que estremecieron al mundo, familiares de las víctimas, autoridades y algunos de quienes participaron en las labores de rescate regresaron al lugar donde las Torres Gemelas se desplomaron.

El acto central de conmemoración estuvo acompañado por autoridades de Nueva York y comenzó con el himno de Estados Unidos, interpretado por el Coro Juvenil de Brooklyn, mientras las Fuerzas Armadas llevaron la bandera hasta el Memorial Nacional.

Pero el momento que marcó esta ceremonia fueron los siete minutos de silencio, establecidos para recordar los principales momentos de aquella mañana y, por primera vez, las víctimas que fallecieron años después como consecuencia de enfermedades relacionadas con los atentados.

¿Qué recordó cada minuto de silencio del homenaje?

Cada pausa tuvo un significado particular y estuvo relacionada con uno de los episodios de la tragedia.

El primer silencio ocurrió a las 8:46 de la mañana, hora en la que el primer avión impactó contra una de las Torres Gemelas.

A las 9:03 a. m., el homenaje volvió a detenerse para recordar el impacto del segundo avión contra la otra torre.

El tercer momento de silencio estuvo dedicado al Pentágono, después del impacto de uno de los aviones secuestrados.

Posteriormente, a las 9:59 de la mañana, se recordó el derrumbe de la Torre Sur.

La quinta pausa correspondió al vuelo 93, que se estrelló en Shanksville, Pensilvania, después de que sus pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave.

Veinticinco minutos después, el homenaje recordó el colapso de la Torre Norte, otro de los momentos que quedó marcado para siempre en la historia de Estados Unidos.

¿Por qué hubo un séptimo minuto de silencio?

La principal novedad de la conmemoración de este año fue precisamente el séptimo minuto de silencio.

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Esta pausa estuvo dedicada a las personas que no murieron durante los ataques, pero que años después fallecieron por enfermedades asociadas a la exposición a las sustancias y toxinas presentes en la Zona Cero durante las labores posteriores al desastre.

De esta manera, el homenaje no solo recordó a quienes perdieron la vida aquel 11 de septiembre de 2001, sino también a quienes enfrentaron durante años las consecuencias de haber estado expuestos al lugar de la tragedia.