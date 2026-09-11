Así puede acceder a los subsidios de vivienda VIS y VIP en Bogotá
Durante el 12 y 13 de septiembre se visitarán 22 salas con asesoría directa para familias bogotanas.
Noticias RCN
01:34 p. m.
El acceso a una vivienda propia se consolida como una de las principales metas para miles de familias en la capital colombiana. Con el propósito de reducir el déficit habitacional y brindar alternativas reales a los hogares de menores ingresos, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, mantiene activos diversos programas de subsidio enfocados en la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
Estas iniciativas están diseñadas para otorgar un impulso financiero directo a las familias que sueñan con dejar de pagar arriendo y consolidar un patrimonio familiar.
No obstante, para acceder a estos beneficios es fundamental conocer con claridad los requisitos de postulación, los topes de ingresos permitidos y las características de cada modalidad disponible.
Programas y cobertura de los subsidios
El Distrito cuenta con esquemas de acompañamiento y asignación de recursos que se adaptan a las distintas capacidades socioeconómicas de la población:
- Oferta Preferente: A través de esta modalidad, la Secretaría del Hábitat separa las mejores Viviendas de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP) de la ciudad y asigna un subsidio directo a los hogares vulnerables para facilitar la cuota inicial.
- Ahorro para mi Casa: Un programa orientado a promover la cultura del ahorro formal, entregando un incentivo económico complementario a las familias que demuestren constancia en el acopio de recursos destinados a su vivienda.
- Educación Inmobiliaria: Estrategia pedagógica que brinda asesoría integral a las familias para que comprendan el funcionamiento del sistema financiero, eviten fraudes y organicen su presupuesto antes de firmar cualquier compromiso de compra.
Requisitos clave para postularse
Para formar parte de estos programas y optar por la asignación de un subsidio en Bogotá, los hogares interesados deben cumplir con una serie de condiciones básicas:
- Ingresos del hogar: Los ingresos totales de la familia no deben superar los cuatro Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).
- Propiedad de inmuebles: Ninguno de los integrantes del núcleo familiar puede ser propietario o copropietario de una vivienda en el territorio nacional.
- Subsidios previos: No haber sido beneficiario anteriormente de un subsidio de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional, las Cajas de Compensación Familiar o el Distrito, salvo en los casos de asignaciones complementarias permitidas por la norma.
- Residencia y postulación: El hogar debe estar radicado en Bogotá y contar con el cierre financiero preliminar (ahorro previo, crédito hipotecario preaprobado o aportes adicionales).