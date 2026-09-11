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Así puede acceder a los subsidios de vivienda VIS y VIP en Bogotá

Durante el 12 y 13 de septiembre se visitarán 22 salas con asesoría directa para familias bogotanas.

Foto: Constructora Colpatria
Foto: Constructora Colpatria

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
01:34 p. m.
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El acceso a una vivienda propia se consolida como una de las principales metas para miles de familias en la capital colombiana. Con el propósito de reducir el déficit habitacional y brindar alternativas reales a los hogares de menores ingresos, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, mantiene activos diversos programas de subsidio enfocados en la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Estas iniciativas están diseñadas para otorgar un impulso financiero directo a las familias que sueñan con dejar de pagar arriendo y consolidar un patrimonio familiar.

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No obstante, para acceder a estos beneficios es fundamental conocer con claridad los requisitos de postulación, los topes de ingresos permitidos y las características de cada modalidad disponible.

Programas y cobertura de los subsidios

El Distrito cuenta con esquemas de acompañamiento y asignación de recursos que se adaptan a las distintas capacidades socioeconómicas de la población:

  • Oferta Preferente: A través de esta modalidad, la Secretaría del Hábitat separa las mejores Viviendas de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP) de la ciudad y asigna un subsidio directo a los hogares vulnerables para facilitar la cuota inicial.
  • Ahorro para mi Casa: Un programa orientado a promover la cultura del ahorro formal, entregando un incentivo económico complementario a las familias que demuestren constancia en el acopio de recursos destinados a su vivienda.
  • Educación Inmobiliaria: Estrategia pedagógica que brinda asesoría integral a las familias para que comprendan el funcionamiento del sistema financiero, eviten fraudes y organicen su presupuesto antes de firmar cualquier compromiso de compra.

Requisitos clave para postularse

Para formar parte de estos programas y optar por la asignación de un subsidio en Bogotá, los hogares interesados deben cumplir con una serie de condiciones básicas:

  • Ingresos del hogar: Los ingresos totales de la familia no deben superar los cuatro Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).
  • Propiedad de inmuebles: Ninguno de los integrantes del núcleo familiar puede ser propietario o copropietario de una vivienda en el territorio nacional.
  • Subsidios previos: No haber sido beneficiario anteriormente de un subsidio de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional, las Cajas de Compensación Familiar o el Distrito, salvo en los casos de asignaciones complementarias permitidas por la norma.
  • Residencia y postulación: El hogar debe estar radicado en Bogotá y contar con el cierre financiero preliminar (ahorro previo, crédito hipotecario preaprobado o aportes adicionales).
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