Así puede acceder a los subsidios de vivienda VIS y VIP en Bogotá

El acceso a una vivienda propia se consolida como una de las principales metas para miles de familias en la capital colombiana. Con el propósito de reducir el déficit habitacional y brindar alternativas reales a los hogares de menores ingresos, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, mantiene activos diversos programas de subsidio enfocados en la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Estas iniciativas están diseñadas para otorgar un impulso financiero directo a las familias que sueñan con dejar de pagar arriendo y consolidar un patrimonio familiar.

No obstante, para acceder a estos beneficios es fundamental conocer con claridad los requisitos de postulación, los topes de ingresos permitidos y las características de cada modalidad disponible.

Programas y cobertura de los subsidios

El Distrito cuenta con esquemas de acompañamiento y asignación de recursos que se adaptan a las distintas capacidades socioeconómicas de la población:

Oferta Preferente: A través de esta modalidad, la Secretaría del Hábitat separa las mejores Viviendas de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP) de la ciudad y asigna un subsidio directo a los hogares vulnerables para facilitar la cuota inicial.

Ahorro para mi Casa: Un programa orientado a promover la cultura del ahorro formal, entregando un incentivo económico complementario a las familias que demuestren constancia en el acopio de recursos destinados a su vivienda.

Educación Inmobiliaria: Estrategia pedagógica que brinda asesoría integral a las familias para que comprendan el funcionamiento del sistema financiero, eviten fraudes y organicen su presupuesto antes de firmar cualquier compromiso de compra.

Requisitos clave para postularse

Para formar parte de estos programas y optar por la asignación de un subsidio en Bogotá, los hogares interesados deben cumplir con una serie de condiciones básicas: