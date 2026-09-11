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Contundente respuesta de James cuando le preguntaron por qué Nacional sí y Junior no

James Rodríguez respondió por qué llegó a Atlético Nacional y no a Junior. El ‘10’ fue contundente y dejó una frase que generó polémica.

Sebastián Montañez

septiembre 11 de 2026
12:56 p. m.
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Este viernes 11 de septiembre, Atlético Nacional presentó a James Rodríguez como nuevo fichaje del club.

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A través de su canal de Youtube, el verde de Antioquia trasmitió la presentación del '10', quien respondió varias preguntas de la prensa, las cuáles fueron emitidas horas previas al evento.

Las palabras de James Rodríguez como jugador de Atlético Nacional

Lo que siente James por llegar a Nacional: "Lo que veo es que es una tribu. Son una familia. Soy alguien que me gusta lo más cercano y yo creo que cuando se siente así, es más fácil jugar. El proyecto que tienen, es un club con hambre, yo también tengo hambre y quiero siempre ganar y eso es lo que pactamos".

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¿En cuál posición jugará? "A lo largo de todos los años he jugado de medio, extremo, izquierda. Ya el profe pensará en donde quiera. Uno debe estar apto para ellos".

¿Por qué Junior no y Nacional sí?: "Eso de Junior es pasado. Ahora estoy acá, estoy feliz, creo que este club y esta camiseta es la que más pesa en Colombia. Así que dicho esto, pues ya está"

¿Por qué ahora sí en el FPC?: "Todo cambió en tres días y el solo hecho de esa camiseta, el peso que tiene, son sentimientos que me han movido fibras".

Sus hijos, hinchas de Atlético Nacional. "Mis hijos son hinchas de este club, cuando se lo dije casi que lloraba y a mi hijo también le está gustando mucho el Verde, así que estoy feliz de poder estar acá... poder ganar liga y copas".

James Rodríguez y el contrato con Atlético Nacional

El presidente del club, confirmó que, inicialmente, el contrato de James es hasta junio de 2027, esperando extenderlo, según resultados exitosos.

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Del mismo modo, se confirmó que este domingo podría ser el debut de James con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot ante Águilas Doradas.

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