Atentado de las Torres Gemelas: ¿Quiénes estuvieron detrás del crimen que cambió la historia?

Se cumplen 25 años desde que se dio el atentado contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos.

Sin duda, este hecho cambió la historia, no solo desde lo social, sino que marcó el futuro de la política antiterrorista y de seguridad en el planeta. Los ojos de millones de personas presenciaron desde sus televisores las imágenes de los choques de los aviones y la caída de cada torre.

¿Qué es Al Qaeda?

El grupo Al Qaeda estuvo detrás del atentado. El Memorial 9/11 recuenta que fueron 19 los terroristas quienes secuestraron los cuatro aviones comerciales que impactaron aquella mañana.

2.977 personas murieron aquel día: 2.753 en Nueva York, 184 en el Pentágono y 40 en el vuelo 93.

Al Qaeda nació en la década de los 80 por parte de Osama bin Laden (quien fue abatido el 1 de mayo de 2011, casi 10 años después del atentado). Estuvo integrado por personas que hicieron parte de la guerra en Afganistán contra la Unión Soviética.

Previo al 911, hubo otros hechos cometidos por este grupo. En los 90, por ejemplo, atacó las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania; y un año antes, al USS Cole. Después del 11 de septiembre de 2001, fue responsable del atentado de Bali, las bombas contra trenes en Madrid, atentados en Londres y en Bombay.

¿Cómo cayó Bin Laden?

Una investigación que se extendió por una década se centró en ubicar a Bin Laden, quien se escondía en un complejo de Abbottabad, Pakistán. Los Navy SEALs se encargaron de darle la estocada final con la información obtenida por inteligencia.

Fue el presidente de aquel entonces, Barack Obama, la persona que le dio la noticia al mundo entero. Por los canales de televisión fueron transmitidas sus palabras, dando detalles de la operación de los 23 uniformados que duró aproximadamente 40 minutos.