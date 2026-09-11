Anuel AA regresa a Medellín en 2026: fecha, lugar y cuándo salen las boletas

El cantante puertorriqueño Anuel AA regresará a Medellín en 2026 para reencontrarse con sus seguidores colombianos.

El artista confirmó una nueva parada de su gira Real Hasta la Muerte, con la que llegará a Antioquia para interpretar varias de las canciones que han marcado su carrera dentro del trap y el reguetón.

Anuel AA en Medellín 2026: fecha y lugar del concierto

La cita será el próximo 22 de noviembre de 2026 en el DAVIarena, escenario ubicado en Sabaneta, Antioquia. El recinto, que tiene capacidad para más de 17.000 asistentes, recibirá uno de los espectáculos internacionales de música urbana programados para el cierre del año.

La presentación de Anuel AA será posible gracias a la unión de Breakfast Live e Iguana Producciones y llevará nuevamente a Colombia el concepto de “Real Hasta la Muerte”, nombre que ha acompañado al puertorriqueño durante buena parte de su trayectoria.

El repertorio esperado incluye éxitos como “China”, “Bebé”, “Secreto”, “Ella Quiere Beber”, “Amanece” y “Más Rica Que Ayer”, canciones con las que el artista ha alcanzado millones de reproducciones y se ha consolidado como uno de los referentes del género urbano latino.

¿Cuándo salen las boletas para Anuel AA en Medellín?

Los seguidores tendrán diferentes etapas para conseguir entradas. El prerregistro para fans comenzó el jueves 10 de septiembre a las 2:00 p. m. y permanecerá habilitado durante el fin de semana.

Quienes completen este proceso podrán recibir información anticipada sobre la boletería, además de conocer los beneficios y descuentos que sean anunciados.

Posteriormente, la preventa DAVIarena comenzará el lunes 14 de septiembre a las 11:00 a. m. y estará disponible hasta el miércoles 16 de septiembre a las 10:59 a. m.

Una vez termine esta etapa, la venta para el público general arrancará el miércoles 16 de septiembre a las 11:00 a. m.

De esta manera, Anuel AA suma una nueva presentación en Colombia y prepara su regreso al público paisa con una noche centrada en los éxitos que han acompañado su carrera.