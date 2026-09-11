Cayó el sujeto que atacó brutalmente con piedras a un vigilante en Bogotá: le provocó tres fracturas en el cráneo

El pasado 5 de septiembre en el sector de Modelia, localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, un vigilante de 63 años fue víctima de una violenta agresión.

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad.

¿Cómo fue la agresión con piedras a un vigilante en Bogotá?

Según los antecedentes del caso, el presunto delincuente habría llegado hasta el puesto de vigilancia con la intención de apoderarse de la bicicleta del trabajador. El hombre se acercó por la espalda y lo atacó utilizando una piedra de gran tamaño.

La agresión no terminó con el primer golpe. Después de derribar al vigilante, el señalado volvió a golpearlo mientras permanecía en el suelo y posteriormente tomó la bicicleta para escapar del lugar.

Como consecuencia del ataque, el guarda sufrió tres fracturas en el cráneo y quedó en estado crítico.

Galán anunció la captura del agresor del vigilante

Días después de la agresión, las autoridades confirmaron la captura del hombre que sería responsable del ataque.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que el procedimiento fue resultado de un trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad.

Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia.

Según Galán, el hombre no solo estaría relacionado con la agresión contra el vigilante, sino que también habría amenazado a otro ciudadano.

Por estos hechos, actualmente tiene una medida de aseguramiento, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

¿Qué sigue en el proceso?

Tras la captura, la Fiscalía adelanta la audiencia en la que se presentarán los hechos relacionados con la agresión al vigilante. Será en este escenario donde el ente acusador formulará la imputación correspondiente por los hechos que se le atribuyen al detenido.

La investigación busca establecer plenamente su responsabilidad en el ataque y determinar las circunstancias en las que ocurrió el robo de la bicicleta.