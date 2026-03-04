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Impresionante: así se ve la Tierra desde la cápsula Orión durante la travesía Artemis II

La misión completó más de un día desde que despegó de Florida.

Foto de la Tierra desde la cápsula Orión.
Foto de la Tierra desde la cápsula Orión. Foto: NASA.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 03 de 2026
09:18 a. m.
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Cuatro astronautas están viviendo una aventura única: son la tripulación de la cápsula Orión, siendo los protagonistas de la misión lunar Artemis II.

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Después de más de cinco décadas, la humanidad vuelve a la Luna. Sin duda, uno de los hitos del siglo XX fue la expedición de Apolo 12. Pues bien, los ojos del mundo están centrados en esta segunda misión.

Los cuatro astronautas detrás de la misión

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen: ellos salieron de la Tierra el 1 de abril y son los responsables del éxito de la misión. La cápsula Orión está integrada con todo lo necesario para su supervivencia, incluyendo una extensa variedad de alimentos, baños de última generación y acondicionamiento físico.

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La misión está dividida con un itinerario clave: después del despegue, los astronautas pudieron dormir antes de un encendido adicional de motores. Entre los días dos y tres, el cohete se dirige para la prueba de pilotaje.

Para los días cuatro y cinco, se llevará a cabo el orbitaje lunar, cuando se acercarán 10.000 kilómetros del satélite natural. Entre los días seis y nueve, los cuatro aprovecharán la gravedad lunar para el regreso.

En la mañana de este viernes 3 de abril, la Nasa publicó una impresionante imagen: la Tierra vista desde la nave.

Primer video de los astronautas en el espacio

Tenemos nuevas y espectaculares imágenes de alta resolución de nuestro planeta natal, en las que todos miramos a través de la ventana de la cápsula Orión a nuestros astronautas de Artemis II mientras continúan su viaje a la Luna.

Además, se conoció un video de los tripulantes, quienes no ocultaron su alegría por el histórico momento. “La humanidad ha demostrado una vez más de lo que es capaz”, dijo Hansen, quien describió la vista como impresionante.

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