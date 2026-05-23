Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

Miles de colombianos siguen atentos cada sábado al sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, que entrega millonarios premios y mantiene la ilusión de quienes buscan cambiar su vida con un solo número.

Este sábado 23 de mayo de 2026 se realizó una nueva edición del sorteo, en la que cientos de apostadores estuvieron pendientes del premio mayor y de los secos millonarios.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026

En la noche de este sábado se llevó a cabo el nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, que continúa siendo una de las más populares entre los jugadores en Colombia gracias a su amplio plan de premios y transmisiones en vivo cada fin de semana.

Estos fueron los resultados del premio mayor:

Premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Además, la lotería entregó varios premios secos para quienes acertaron otras combinaciones del sorteo realizado este sábado 23 de mayo.

La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos todos los sábados sobre las 10:40 de la noche y cuenta con premios multimillonarios que atraen a miles de apostadores en diferentes regiones del país.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Los ganadores deben verificar que el billete se encuentre en buen estado y acercarse a puntos autorizados o directamente a las oficinas de la lotería, dependiendo del monto ganado.

La entidad también recomienda revisar cuidadosamente los números y series publicados en sus canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

Cabe recordar que la Lotería de Boyacá cuenta con diferentes categorías de premios, entre ellos secos de varios millones de pesos, además del esperado premio mayor que semana tras semana despierta la expectativa de los jugadores.

El próximo sorteo se realizará el sábado 30 de mayo de 2026, cuando nuevamente miles de personas pondrán a prueba su suerte.

*Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista*