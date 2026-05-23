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Video de Melissa Martínez cantando canción de Altafulla explotó las redes

Melissa Martínez cantó canción de Altafulla y causó revuelo en las redes sociales.

video melissa martinez canción de altafulla
Foto: IG melissa martinez y altafulla

Noticias RCN

mayo 23 de 2026
03:59 p. m.
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Melissa Martínez volvió a convertirse en tendencia luego de publicar un video cantando y bailando una canción de Andrés Altafulla. La grabación rápidamente encendió comentarios en redes sociales por la cercanía y los mensajes que ambos intercambiaron públicamente.

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El clip, compartido inicialmente por Melissa en Instagram, fue posteriormente republicado por Altafulla, quien además reaccionó con comentarios que dispararon las especulaciones.

¿Qué pasó entre Melissa Martínez y Altafulla?

Melissa Martínez apareció cantando uno de los temas musicales de Altafulla mientras disfrutaba de un momento informal. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el video en sí, sino el mensaje que acompañó la publicación.

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La periodista escribió que Altafulla le estaba enviando “detallitos” desde Estados Unidos, frase que inmediatamente generó conversación entre seguidores y cuentas de entretenimiento.

Se nota que no estoy en Barranquilla. Altafulla mandándome detallitos de la USA.

La reacción del influencer no tardó en llegar. Altafulla comentó públicamente la publicación con un mensaje cariñoso en el que incluso le propuso viajar juntos a Barranquilla.

MELISSA TE AMO. VÁMONOS PA BARRANQUILLA YAAAA.

El intercambio hizo que miles de usuarios empezaran a hablar de un posible “shippeo” entre ambos, algo que ya venía creciendo desde semanas atrás por distintas interacciones en redes sociales.

¿Melissa Martínez y Altafulla tienen una relación?

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental. Sin embargo, sus seguidores aumentaron los rumores con miles de comentarios.

Altafulla ha ganado notoriedad en plataformas digitales no solo por su contenido en redes, sino también por compartir constantemente detalles de su vida personal y sentimental, algo que suele generar conversación entre internautas.

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Melissa Martínez, por su parte, mantiene una fuerte presencia en lo digital y en el periodismo deportivo.

Las reacciones no tardaron en dividir opiniones. Mientras algunos usuarios celebran la química entre ambos y apoyan el supuesto romance, otros creen que simplemente se trata de una dinámica amistosa amplificada por las redes sociales.

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