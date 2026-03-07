CANAL RCN
El tren colgante de Japón que parece desafiar la gravedad: así funciona el Chiba Urban Monorail

El sistema de transporte suspendido más largo del mundo recorre más de 15 kilómetros sobre la ciudad de Chiba y se ha convertido en un referente de innovación urbana.

Chiba Urban Monorail en Japón
FOTO: @chibamonoPR

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
05:50 p. m.
El Chiba Urban Monorail es uno de los sistemas de transporte más llamativos del mundo. A diferencia de los metros o trenes tradicionales, este monorraíl funciona con vagones que cuelgan de una estructura elevada, lo que genera la sensación de que el tren está “suspendido en el aire”. Ubicado en la ciudad de Chiba, cerca de Tokio, en Japón, este sistema es actualmente el monorraíl suspendido más largo del planeta.

El sistema cuenta con 15,2 kilómetros de recorrido, distribuidos en dos líneas y 18 estaciones, que conectan distintas zonas urbanas con el centro de la ciudad. Desde su apertura inicial en 1988 y su expansión final en 1999, el monorraíl se ha consolidado como un elemento clave de la movilidad urbana en la región.

Además de ser una solución de transporte público eficiente, el monorraíl también se ha convertido en una atracción turística. Miles de visitantes lo utilizan para experimentar la sensación de viajar suspendidos a varios metros del suelo mientras observan la ciudad desde arriba.

Cómo funciona el tren colgante de Chiba

El Chiba Urban Monorail utiliza un sistema tecnológico conocido como SAFEGE, en el cual los vagones se suspenden debajo de una viga de concreto elevada. A diferencia de otros monorraíles, las ruedas y el sistema mecánico están dentro del riel superior, lo que protege el mecanismo de lluvia, nieve o hielo.

Este diseño permite que los trenes circulen de manera estable incluso en condiciones climáticas adversas. Además, al estar suspendido, el sistema ocupa menos espacio en el suelo y puede integrarse mejor en entornos urbanos densos.

El sistema alcanza velocidades de hasta 80 km/h y cada tren puede transportar aproximadamente 1.000 pasajeros, lo que lo convierte en una alternativa eficiente para el transporte metropolitano.

Otro aspecto destacado es que el monorraíl tiene muy poco ruido y vibración, lo que mejora la experiencia de los pasajeros y reduce el impacto en las zonas urbanas por donde pasa.

El monorraíl suspendido más largo del mundo

El sistema de Chiba fue reconocido oficialmente por Guinness World Records como el monorraíl suspendido con mayor longitud operativa del mundo, con una red que supera los 15 kilómetros.

Hoy, el monorraíl moviliza más de 50.000 pasajeros diarios, conectando estaciones estratégicas y enlaces con otras redes ferroviarias de Japón, uno de los países con mayor desarrollo en transporte público urbano.

