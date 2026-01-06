CANAL RCN
Internacional

¿Quién es Nate Morris, nominado por Trump para ser embajador de EE.UU. en Colombia?

El presidente Donald Trump envió su nombre al Senado para que sea confirmado como embajador de Estados Unidos en Colombia.

Nate Morris, nominado por Trump para ser embajador en Colombia
Foto: Facebook Nate Morris

Noticias RCN

junio 01 de 2026
07:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Casa Blanca publicó la lista de los nominados que envió al Senado para diferentes cargos, entre ellos se encuentra el nombre del empresario Nathaniel 'Nate' Morris como embajador de Estados Unidos en Colombia.

"Nathaniel Morris, de Kentucky, será nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de Colombia", señala el texto.

Gobierno Trump endurece medidas y pone en riesgo de deportación a miles de colombianos
RELACIONADO

Gobierno Trump endurece medidas y pone en riesgo de deportación a miles de colombianos

El presidente Donald Trump, a través de un mensaje en Truth Social, el pasado 1 de mayo había anunciado que Morris sería embajador, esto luego de pedirle que se retirara como candidato al Senado por Kentucky.

"Nate es un empresario excepcional y un ferviente defensor de MAGA (Make America Great Again). Pronto haré mi respaldo para el Senado de los Estados Unidos en Kentucky, pero le he pedido a Nate que se retire de esa contienda para asumir un cargo en mi Administración como Embajador (...) Tiene un gran futuro en la política o en cualquier otra cosa que elija hacer. Pronto anunciaremos el nuevo cargo de Nate", escribió Trump el 1 de mayo.

¿Quién es Nate Morris, candidato a ser embajador de Estados Unidos en Colombia?

Nathaniel Morris nació en Kentucky, es empresarios, conservador y pro-Trump. Fundó Rubicon, una de las mayores empresas de gestión de residuos y reciclaje de Estados Unidos, con presencia en 50 estados y 20 países.

Su política es conservadora y está alineada como candidato político con una plataforma de corte conservador alineada con el movimiento "Estados Unidos Primero".

Presidente Donald Trump apoyaría a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta
RELACIONADO

Presidente Donald Trump apoyaría a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

En materia migratoria, Morris se opone a cualquier forma de amnistía, defiende eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento y respalda la deportación masiva de inmigrantes indocumentados.

En salud, apoya la iniciativa de Trump y Robert F. Kennedy Jr. para eliminar químicos y conservantes de alimentos y agua.

Se opone al control de armas y quiere derogar la ley aprobada en 2022. Además, busca que sea ilegal que las compañías de tarjetas de crédito bloqueen la venta de armas.

En economía, respalda los recortes de impuestos de Trump para la clase trabajadora y sus políticas arancelarias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

María Corina Machado

María Corina Machado está lista para negociar con EE. UU. el futuro de Venezuela: esto dijo

Accidente aéreo

Vuelo comercial tuvo que devolverse a Nueva Jersey tras detectar amenaza con dispositivo Bluetooth

Venezuela

Edmundo González pide nuevas elecciones en Venezuela para lograr “democracia real”

Otras Noticias

Viral

Perrito es viral por morder a joven que bailaba la canción ‘Dai Dai’ de Shakira en una plaza

El instante, que quedó registrado en video, ya es viral en todas las redes sociales.

Secretaría de Seguridad

Policía explica por qué no debe escanear estos QR encontrados en su vehículo

Los delincuentes estarían dejando supuestas notificaciones de tránsito en vehículos estacionados para inducir a las víctimas a escanear enlaces maliciosos.

Selección Colombia

Lucho Díaz hizo explotar El Campín: la Tricolor ya gana 2-0 ante Costa Rica

Peajes

Gobierno fija tarifas diferenciales en concurrido peaje: también quedará en $700

Enfermedades

Vapeadores bajo la lupa en Bogotá: alertan por aumento del consumo entre jóvenes y sus efectos en la salud