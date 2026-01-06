¿Quién es Nate Morris, nominado por Trump para ser embajador de EE.UU. en Colombia?

La Casa Blanca publicó la lista de los nominados que envió al Senado para diferentes cargos, entre ellos se encuentra el nombre del empresario Nathaniel 'Nate' Morris como embajador de Estados Unidos en Colombia.

"Nathaniel Morris, de Kentucky, será nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de Colombia", señala el texto.

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El presidente Donald Trump, a través de un mensaje en Truth Social, el pasado 1 de mayo había anunciado que Morris sería embajador, esto luego de pedirle que se retirara como candidato al Senado por Kentucky.

"Nate es un empresario excepcional y un ferviente defensor de MAGA (Make America Great Again). Pronto haré mi respaldo para el Senado de los Estados Unidos en Kentucky, pero le he pedido a Nate que se retire de esa contienda para asumir un cargo en mi Administración como Embajador (...) Tiene un gran futuro en la política o en cualquier otra cosa que elija hacer. Pronto anunciaremos el nuevo cargo de Nate", escribió Trump el 1 de mayo.

¿Quién es Nate Morris, candidato a ser embajador de Estados Unidos en Colombia?

Nathaniel Morris nació en Kentucky, es empresarios, conservador y pro-Trump. Fundó Rubicon, una de las mayores empresas de gestión de residuos y reciclaje de Estados Unidos, con presencia en 50 estados y 20 países.

Su política es conservadora y está alineada como candidato político con una plataforma de corte conservador alineada con el movimiento "Estados Unidos Primero".

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En materia migratoria, Morris se opone a cualquier forma de amnistía, defiende eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento y respalda la deportación masiva de inmigrantes indocumentados.

En salud, apoya la iniciativa de Trump y Robert F. Kennedy Jr. para eliminar químicos y conservantes de alimentos y agua.

Se opone al control de armas y quiere derogar la ley aprobada en 2022. Además, busca que sea ilegal que las compañías de tarjetas de crédito bloqueen la venta de armas.

En economía, respalda los recortes de impuestos de Trump para la clase trabajadora y sus políticas arancelarias.