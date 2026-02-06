Esta es la falta de tránsito por la que más sancionan a conductores en Santa Marta

Las autoridades de movilidad de Santa Marta entregaron un balance de los controles realizados durante el último mes como parte de las estrategias ‘Movilidad somos todos’ y ‘Vías bajo control’.

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Los resultados dejaron en evidencia cuáles son las conductas que más están incumpliendo los conductores samarios y que están derivando en sanciones económicas e inmovilizaciones de vehículos.

¿Cuál es la infracción que más cometen los conductores en Santa Marta?

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible, el mal estacionamiento se convirtió en la conducta más recurrente detectada durante los operativos realizados entre el 27 de abril y el 31 de mayo.

En total, las autoridades registraron 333 casos relacionados con vehículos estacionados en lugares prohibidos o incumpliendo las normas de tránsito vigentes, convirtiéndose en la principal causa de comparendos durante el periodo evaluado.

La cifra supera ampliamente otras infracciones frecuentes detectadas durante los controles en distintos sectores de la ciudad.

¿Qué otras faltas están generando sanciones?

Además del mal estacionamiento, las autoridades identificaron otras conductas que continúan representando un problema para la movilidad y la seguridad vial.

Entre ellas se encuentran:

Irregularidades relacionadas con las placas de los vehículos: 140 casos.

Circulación sin la revisión técnico-mecánica al día: 140 casos.

Falta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente: 116 casos.

Según la Secretaría de Movilidad, estas infracciones ponen en riesgo tanto a los conductores como a los demás actores viales, razón por la cual continúan siendo objeto de vigilancia permanente.

¿Cuántos comparendos e inmovilizaciones se registraron?

Durante las jornadas de control, prevención y acompañamiento desarrolladas en la ciudad, las autoridades impusieron 2.025 comparendos por diferentes incumplimientos a las normas de tránsito.

Además, fueron inmovilizados 897 vehículos, como resultado de los procedimientos adelantados por los agentes de tránsito.

La secretaria de Movilidad, Sarita Vives Gutiérrez, explicó que el propósito de estas acciones no es únicamente sancionar a los conductores que incumplen las normas, sino que busca generar conciencia sobre la importancia de respetar las reglas de tránsito para prevenir accidentes y proteger la vida de quienes se movilizan por la ciudad.