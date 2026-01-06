Audiencia contra Cilia Flores en Nueva York fue adelantada: ya se conoce la fecha en la que comparecerá ante el juez

Según la última actualización del calendario procesal en el caso contra Cilia Flores, la audiencia de la primera dama de Venezuela habría sido adelantada para el domingo, 1 de marzo, a las 11:00 de la mañana.

Mientras, la audiencia en contra de su esposo, el número uno del régimen, se mantiene para el martes 17 de marzo, como había sido programado en su comparecencia ante el juez de 92 años, Alvin Hellerstein, en el transcurso del lunes.

El cambio implica que Cilia asistirá únicamente acompañada por su defensa a la siguiente etapa del caso, al igual que Maduro, en los días siguientes.

Juez Hellerstein autorizó que reciban atención médica tras solicitud de la defensa:

También el martes, 6 de enero, se conoció que el juez Hellerstein autorizó que Maduro y Flores reciban atención médica, por solicitud de su defensa.

Presidente y primera dama habrían diligenciado un formulario de atención, que, según expertos, no significa que se enfrenten a una enfermedad grave o riesgo de hospitalización.

Por el contrario, se trataría de un procedimiento habitual que en el caso de Maduro y Flores habría sido solicitado luego de que ambos se golpearan la cabeza con el marco de una puerta de acero al intentar huir de agentes la Delta Force, la noche en la que fueron capturados.

Maduro y Flores estarían en trámite para adherir un segundo abogado a su defensa:

El líder del régimen, acusado de cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas, registró un segundo abogado en su defensa. Se trata del jurista Bruce Fein, que haría fórmula con Barry Pollack, si el juez Hellerstein da su aval.

Del mismo modo, Cilia Flores estaría buscando que Andrés Sánchez se sume a su defensa en cabeza del exfuncionario del Departamento de Justicia, que domina ampliamente el español, Mark Donnelly.