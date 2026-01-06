Así es como los domicilios de pizza cerca del Pentágono habrían delatado la operación de EE. UU. en Caracas

La operación bautizada ‘Resolución Absoluta’ con la que fuerzas especiales de los Estados Unidos sorprendieron al mundo al capturar al número uno del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, pudo haberse previsto o es lo que el 'pizza index' sugiere sobre esta y otras operaciones militares que se coordinan desde la sede del Departamento de Guerra.

A los trabajadores del Pentágono los habría delatado, como en otras misiones sensibles con las que pasan tiempo extra en la oficina, un pico inusual en el número de pedidos registrados en los locales de comidas rápidas, ubicados a escasas cuadras.

RELACIONADO Quiénes son los abogados contratados para defender a Nicolás Maduro y Cilia Flores en los Estados Unidos

¿De qué se trata el "índice de pizza del Pentágono" y por qué es noticia una vez más?

Aunque no ha logrado comprobarse una relación directa entre ambos indicadores, la cuenta de X ‘Pentagon Pizza Report’, que suele monitorear el movimiento en restaurantes cerca al Pentágono, registró un incremento de actividad del 770% en el Papa John's ubicado a unas calles y otro incremento considerable en el local de Pizzato Pizza, en Arlington.

Ocurrió sobre las 2:04 a.m., minutos después a la incursión de EE. UU. en territorio venezolano, y la actividad volvió a caer sobre las 3:05, cuando Maduro estaba en manos de las autoridades estadounidenses.

¿Qué ha pasado con Nicolás Maduro y su esposa desde que llegaron a Nueva York?

En su cuarto día en los Estados Unidos, el líder del régimen venezolano y la primera dama se encuentran detenidos en la Cárcel Metropolitana de Brooklyn.

En el transcurso del lunes, 5 de enero, asistieron a su audiencia de lectura de instrucción de cargos, en donde se declararon no culpables de delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas. La siguiente audiencia, para ambos, se realizará en marzo y, de momento, su defensa descarta que vayan a solicitar la libertad bajo fianza.