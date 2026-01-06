Maduro pretende sumar un nuevo abogado a su defensa ¿De quién se trata?

En su cuarto día detenido en los Estados Unidos, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, habría registrado un segundo abogado en su defensa. Se trata del jurista Bruce Fein, experto en derecho constitucional e internacional que, durante la administración de Ronald Reagan (1981-1989), fue un alto funcionario del Departamento de Justicia.

La solicitud está sujeta a decisión del juez nonagenario Alvin Hellerstein, que lleva el caso en su contra y en contra de su esposa, Cilia Flores, por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas.

Según notificó el registro a la Corte, la primera dama también buscaría sumar un segundo abogado a su defensa en el Distrito Sur de Nueva York, en donde ambos comparecieron el lunes (5 de enero), durante su audiencia de lectura de instrucción de cargos.

¿Cómo quedaría conformada la defensa de Maduro y Flores para su siguiente audiencia?

La defensa del número uno del régimen venezolano para la audiencia que tendrá lugar el próximo martes 17 de marzo, estaría, entonces, conformada por Barry Pollack y Bruce Fein.

Pollack representó hace unos años al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y ha ganado cierto reconocimiento por asumir casos de alta complejidad, relacionados con temas de seguridad nacional y corrupción pública.

Mientras, la defensa de Cilia Flores estaría conformada por el exfuncionario del Departamento de Justicia con un amplio dominio del español, Mark Donnelly, y Andrés Sánchez, si el juez Hellerstein da el aval.

¿Qué ocurrió durante la audiencia de lectura de instrucción de cargos?

Durante la audiencia de lectura de instrucción de cargos realizada el lunes, Maduro se declaró no culpable de los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico.

De igual manera, su esposa negó haber recibido sobornos de narcotraficantes, participar directamente en operaciones de tráfico y ser intermediaria en reuniones entre altos funcionarios y traficantes.

Su defensa, liderada por Barry Pollack y Mark Donnelly, respectivamente, informó que, de momento, no solicitarán la libertad bajo fianza, pero hicieron un llamado urgente a prestar atención médica a la primera dama por una serie de hematomas que tiene en un costado.