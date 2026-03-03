"Se cometieron errores con presos políticos": ficha clave del régimen en Venezuela destapó la olla

En las últimas horas, el jefe de la Asamblea Nacional en Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró en una entrevista que se cometieron errores que llevaron al arresto de cientos de personas.

Al mismo tiempo, habló de elecciones de consenso en una nueva etapa política del país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro hace casi dos meses.

Una ley de amnistía, promulgada el 19 de febrero, benefició a cientos de prisioneros políticos, así como a unas 5.600 personas con libertad condicional que pasaron a gozar de libertad plena.

Después de meses y años de encarcelaciones arbitrarias, el régimen de Nicolás Maduro, que continúa dominado por sus principales alfiles, los hermanos Rodríguez, habló de los presos políticos.

Régimen dice que “se cometieron errores con presos políticos”

Delcy Rodríguez, bajo su figura de presidenta interina de Venezuela, no solo promulgó la ley de amnistía, sino que solicitó una reforma al sistema judicial, señalada de favorecer al chavismo.

En cuanto a los presos políticos, Jorge Rodríguez dijo:

En algunos casos de personas privadas de libertad se cometieron errores (…) nosotros no tenemos ningún tipo de dificultad o pudor de pedir disculpas cuando eso haya ocurrido.

En una entrevista, a través de YouTube también señaló que "hemos dado pasos importantes a los efectos del fortalecimiento de las instituciones (…) Vamos a un proceso intensivo de revisión del tema judicial".

¿Cómo va el proceso de liberaciones a través de la ley de amnistía?

La ley de amnistía siguió a un primer proceso de excarcelaciones que ordenó la presidenta el 8 de enero. Desde esa fecha, 621 personas han salido de prisión, según la ONG Foro Penal.

Delcy Rodríguez era vicepresidenta y primera en la línea de sucesión. La falta temporal del presidente le permitió asumir el poder por hasta seis meses antes de llamar a elecciones.

La Corte Suprema calificó la falta de Maduro como forzada, una figura que no existe en la Constitución y que el chavismo usa como argumento para evitar los plazos.

Respecto a unas eventuales elecciones en Venezuela, Jorge Rodríguez confirmó:

¿Habrá elecciones? Claro que habrá elecciones (…) En Venezuela siempre hay elecciones.

"Vamos a reforzar todas las instituciones, incluida la del voto de cara a unas elecciones de consenso", agregó.

La oposición liderada por la nobel de la Paz, María Corina Machado, asegura que Maduro se robó su última reelección en julio de 2024 y acusa de cómplice al actual Consejo Nacional Electoral.