Reconocido banco despidió a más de mil empleados por controversial razón

En una medida que ha encendido un acalorado debate sobre los derechos laborales en la era del teletrabajo y la vigilancia digital, Itaú Unibanco, uno de los bancos más grandes de América Latina, ha despedido a más de un millar de sus empleados.

La razón oficial es la prolongada inactividad de sus ordenadores corporativos mientras trabajaban desde casa, una decisión que, según la entidad, se basa en la necesidad de garantizar la eficiencia de su modelo de trabajo híbrido.

La decisión de la entidad bancaria se fundamenta en un análisis exhaustivo de la productividad interna que abarca los últimos seis meses. Los informes generados por el banco revelaron que, en numerosos casos, los sistemas informáticos de los empleados registraban períodos de desconexión o inactividad que se extendían hasta por cuatro horas continuas.

Según fuentes internas de Itaú, la empresa interpreta estos largos lapsos de inactividad como una falta de productividad y compromiso con las tareas asignadas, una conclusión que ha sido rechazada vehementemente por los representantes de los trabajadores.

La institución, que cuenta con una plantilla de más de 95,000 personas, defiende su acción como una estrategia de reorganización interna para mejorar la eficiencia en un entorno económico que describen como desafiante.

Sin embargo, la respuesta del sector sindical no se ha hecho esperar. La Federación de Trabajadores Bancarios de São Paulo ha calificado los despidos como "abusivos" y ha denunciado que la empresa está utilizando el teletrabajo como pretexto para aumentar la vigilancia digital sobre sus empleados.

Los sindicatos argumentan que basar una decisión tan drástica como el despido en un "criterio simplista" de inactividad informática es una peligrosa regresión en la protección de los derechos laborales. En una declaración pública, un portavoz sindical señaló que la inactividad de un ordenador no es, bajo ninguna circunstancia, sinónimo de inactividad laboral.

"Un empleado puede estar atendiendo una llamada telefónica crucial, revisando documentos impresos, o lidiando con problemas técnicos que le impiden interactuar con su ordenador, y aun así estar cumpliendo plenamente con sus responsabilidades," explicó el representante sindical.

La controversia se agrava al considerar el contexto del modelo de trabajo híbrido de Itaú, que requiere que el 60% de su personal trabaje de esta manera, mientras que el 40% restante, principalmente en atención al cliente, lo hace de forma presencial. A los empleados en modalidad híbrida se les exige asistir a la oficina un mínimo de ocho veces al mes.

Empleados tomarán acciones contra la entidad

En respuesta a la situación, los sindicatos han anunciado que están evaluando acciones legales para defender a los trabajadores afectados. Han solicitado una negociación urgente con la dirección del banco para establecer criterios de evaluación de desempeño que sean "claros, transparentes y justos" para el nuevo entorno laboral.

Además, exigen la reincorporación de los empleados despedidos, argumentando que la empresa debe buscar soluciones más equitativas que no penalicen a los trabajadores por una métrica que no refleja la totalidad de su labor.