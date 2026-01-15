CANAL RCN
Internacional

La Fundación Carolina abre 736 becas para estudiar en España en 2026–2027

La Fundación Carolina abrió oficialmente la 26ª Convocatoria de Becas para el curso académico 2026–2027, una de las oportunidades más amplias de cooperación educativa entre España y América Latina

La Fundación Carolina abre 736 becas para estudiar en España en 2026–2027

Rafael Navas

enero 15 de 2026
04:34 p. m.
En total, se ofrecen 736 becas distribuidas en 203 programas académicos en áreas clave del conocimiento, con un enfoque alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La convocatoria incluye becas de posgrado, doctorado, movilidad académica y programas institucionales, con especial énfasis en investigación, igualdad de género y derechos humanos.

¿Cuántas becas ofrece la Fundación Carolina en 2026–2027?

La nueva convocatoria mantiene un volumen similar al de años anteriores, garantizando la sostenibilidad del programa y su impacto regional. Para el periodo académico 2026–2027, la Fundación Carolina ofrece un total de 736 becas, distribuidas en distintas modalidades:

  • 228 becas de posgrado
  • 120 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales
  • 114 renovaciones de becas de doctorado
  • 24 becas de movilidad de profesorado
  • 250 becas de estudios institucionales

Estas ayudas cubren 203 programas académicos y están diseñadas para fortalecer el talento humano y la cooperación académica en Iberoamérica.

Becas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Uno de los ejes centrales de esta convocatoria es su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), priorizando áreas estratégicas como educación de calidad, igualdad de género, innovación, acción climática y fortalecimiento institucional.

Los programas académicos están orientados a responder a los principales desafíos sociales, económicos y ambientales de la región iberoamericana, lo que incrementa la pertinencia y el impacto de los estudios financiados por la Fundación Carolina.

Apoyo a la investigación y cooperación académica internacional

Entre los aspectos más destacados de la convocatoria se encuentra el respaldo continuo a las becas de investigación, así como la consolidación del programa de movilidad bidireccional con el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Este esquema fortalece la cooperación académica e investigadora entre España y América Latina, permitiendo estancias de investigación que fomentan la transferencia de conocimiento y la creación de redes académicas internacionales.

Becas para mujeres en STEM y defensoras de derechos humanos

La edición 2026–2027 refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades, destacando la oferta de becas dirigidas a mujeres en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), sectores donde persiste una brecha de género significativa.

Además, se consolida el programa de becas para personas defensoras de derechos humanos, una iniciativa lanzada en 2025 en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que se mantiene como una línea prioritaria dentro de la convocatoria.

Fechas clave: plazos para postular a las becas Fundación Carolina

Los interesados deben tener en cuenta los siguientes plazos de solicitud, que varían según la modalidad de la beca:

  • Posgrado y estudios institucionales:
    Del 12 de enero al 2 de marzo de 2026
    (La Escuela Complutense de Verano cierra el 18 de febrero de 2026)
  • Doctorado, estancias cortas y movilidad académica:
    Del 12 de enero al 9 de abril de 2026

Toda la información detallada sobre requisitos, programas y proceso de postulación está disponible en el sitio oficial de la Fundación Carolina.

Una oportunidad clave para estudiar en España

La Convocatoria de Becas Fundación Carolina 2026–2027 se consolida como una de las más importantes para estudiantes, docentes e investigadores de América Latina interesados en estudiar o investigar en España. Su enfoque en sostenibilidad, investigación, equidad y cooperación internacional la convierte en una alternativa estratégica para quienes buscan formación académica de alto nivel con impacto regional.

