Procuraduría emitió concepto de inexequibilidad sobre la emergencia económica de Gustavo Petro

El concepto firmado por el procurador general Gregorio Eljach pide que se tumbe el primer decreto del Gobierno Nacional, exceptuando un punto relacionado a la salud.

marzo 03 de 2026
06:32 a. m.
Noticias RCN conoció en primicia el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación sobre la primera emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, recordando que la Corte Constitucional había emitido una medida cautelar que la tenía suspendida.

El documento llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo que tiene el estudio del decreto 1390 de 2025. El documento firmado por el procurador Gregorio Eljach pide declarar la inconstitucionalidad en cinco puntos clave. Eso sí, pide declarar la exequibilidad en todo lo relacionado al aseguramiento en salud.

Fechas clave para la Corte Constitucional

El concepto de la Procuraduría es un punto clave para la decisión de fondo de la Corte Constitucional sobre si mantiene o tumba el decreto de la emergencia económica declarada en medio de la crisis humanitaria que se vivió en la región del Catatumbo.

Antes del próximo 11 de marzo el magistrado Camargo debe radicar la ponencia de fondo ante la Sala Plena de la Corte, mientras que el 16 de abril será la fecha límite para dar a conocer la decisión final.

Los puntos de la primera emergencia económica que la Procuraduría consideró inconstitucionales

De acuerdo con el documento, cuatro puntos son inconstitucionales y no deberían estar en medio de una emergencia económica.

Que declare la INEXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 en lo relacionado con los hechos y consideraciones asociadas a (i) la necesidad de recursos en el sector defensa y en lo concerniente a la gestión de la Unidad Nacional de Protección, (ii) la atención de a emergencia causada por el desastre natural, (iii) el pago de sentencias judiciales, y (iv) el pago de obligaciones atrasadas.

