EE. UU. revela nuevos detalles de la operación Furia Épica contra Irán

A puertas de cumplirse 72 horas del inicio de la operación ‘Furia Épica’ de Estados Unidos e Israel contra Irán, se conocen nuevos detalles sobre el conjunto de ataques que terminaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y neutralizaron instalaciones de mando, defensa y lanzamiento de misiles y drones en el país de Oriente Medio.

En una reunión a puerta cerrada con congresistas demócratas y republicanos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que los Estados Unidos contaban con información que sugería que, ante cualquier ataque contra Irán, se convertirían en el blanco número uno del régimen y sus misiles balísticos:

“Hay dos razones por las que ocurrió ahora. La primera es que estaba muy claro que si Irán era atacado por cualquiera —Estados Unidos, Israel o cualquiera— iba a responder contra Estados Unidos. Las órdenes se habían delegado a los comandantes en el terreno, era algo automático y, de hecho, parecía ser cierto porque, en realidad, en menos de una hora desde el ataque inicial al complejo de los líderes, las fuerzas militares del sur y del norte ya se habían activado para lanzar sus misiles”.

Estados Unidos llama a sus ciudadanos a salir de Oriente Medio:

De acuerdo con el presidente del Estado Mayor Conjunto de los EE. UU., Dan Caine, que la operación ‘Furia Épica’ fuera altamente clasificada limitó al enemigo a que “solo vería una cosa: velocidad, sorpresa y violencia. Los primeros en actuar fueron los sistemas cibernéticos y espaciales de Estados Unidos, interrumpiendo y cegando la capacidad de Irán para ver, comunicarse y responder”.

En respuesta, Irán lanzó cientos de misiles contra objetivos en Catar, Emiratos Árabes, Baréin, Arabia Saudita e Israel; lo que llevó a los Estados Unidos a instar a sus ciudadanos en Catar, Baréin, Egipto, Palestina, Israel, Irán, Irak, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Líbano, Omán, Arabia Saudí, Siria y Yemen a regresar a casa, utilizando “los medios de transporte comerciales disponibles”.

Sin embargo, Washington mantiene su discurso implacable. Pete Hegseth, jefe del Pentágono de EE. UU., dijo en rueda de prensa que “el régimen que coreaba: muerte a Estados Unidos y muerte a Israel, recibió la muerte de Estados Unidos y de Israel (…) como advirtió el presidente, un esfuerzo de esta magnitud implicará bajas. La guerra es un infierno y siempre lo será. No empezamos esta guerra, pero, con el presidente Trump, la estamos terminando. Su guerra contra los estadounidenses se ha convertido en nuestra venganza contra su ayatolá y su llamado a la muerte”.