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Bombardeo sobre un mercado de Nigeria dejaría al menos 200 muertos

El ataque aéreo se dio en medio de operaciones que adelantaba la Fuerza Aérea en contra de militantes islamistas.

Noticias RCN

abril 12 de 2026
07:58 p. m.
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En Nigeria se registró un mortal ataque contra islamistas, ocurrido en la noche del 11 de abril mediante un bombardeo aéreo en el mercado de una aldea.

Medios locales afirmaron que la Fuerza Aérea de Nigeria habría justificado el hecho en el que murieron por lo menos 200 personas, asegurando que fue contra células terroristas.

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Anteriormente, la Fuerza Aérea anunció que había abatido a militantes de Boko Haram en la zona de Jilli, en el estado de Borno.

El gobierno del estado vecino de Yobe declaró posteriormente que se había llevado a cabo un ataque aéreo en la zona, cerca de un mercado donde se habían congregado compradores y vendedores.

La huelga tuvo lugar en una aldea de Yobe, en la frontera con Borno, el corazón de una insurgencia de larga data que ha matado a miles de personas y desplazado a millones más.

Ataque yihadista contra base militar

A esto se suma lo ocurrido el jueves pasado, cuando yihadistas mataron a un general del ejército y a varios soldados en un ataque contra una base militar en el noreste de Nigeria, según un informe del gobierno e inteligencia.

En ese momento, el número de personas fallecidas se elevaba a 100 en el norte del país africano a manos de grupos yihadistas y bandas criminales, que desde el año pasado han intensificado sus incursiones contra instalaciones militares y aldeas en regiones cercanas al Sahel.

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El general de brigada Oseni Omoh Braimah fue el segundo oficial de alto rango de las fuerzas militares asesinado en cinco meses en este contexto de recrudecimiento de la violencia.

El país más poblado de África lleva 17 años luchando contra una amplia insurgencia yihadista, desde el surgimiento de Boko Haram en 2009 y posteriormente de poderosas disidencias como la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP).

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