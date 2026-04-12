Perú elige presidente: estos serán los retos del próximo mandatario, el noveno en una década

Una muestra de la profunda crisis política que ha vivido Perú en los últimos diez años es el número de presidentes que han ocupado el cargo en este corto periodo.

Este 12 de abril, los peruanos asisten a las urnas para elegir entre 35 candidatos al nuevo mandatario, en medio de un panorama de violencia e inseguridad por el crimen organizado que azota al país.

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Entre 2018 y 2025 los homicidios se duplicaron y las extorsiones se multiplicaron por ocho, por lo que los discursos de campaña de los candidatos están enfocados en combatir la criminalidad.

La favorita, según los sondeos, es Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori y quien va por su cuarta candidatura.

Ocho presidentes en una década

Son ocho los mandatarios que han dirigido a los peruanos desde 2016, cuando finalizó el periodo de Ollanta Humala. Después de él vino Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en medio de acusaciones de soborno y corrupción.

Fue así como llegó el poder Martín Vizcarra, quien era vicepresidente, pero fue destituido por el Congreso, por señalamientos de corrupción.

Posteriormente, asumió la Presidencia Manuel merino, quien también era presidente del Congreso, pero su periodo en el poder fue de solo cinco días debido a una ola de protestas. A él lo sucedió Francisco Sagasti, quien gobernó hasta el 28 de julio de 2021, cuando Pedro Castillo se posesionó tras ganar las elecciones.

Pero en diciembre de 2022, tras un intento por disolver el Congreso, Castillo fue destituido y detenido por intento de autogolpe de Estado. Tras esto quedó a cargo su vicepresidenta, Dina Boluarte, la primera mujer en gobernar Perú, quien también fue destituida tras una ola de violentas protestas en todo el país.

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José Jerí, presidente del Congreso, la sucedió, pero el escenario no fue mejor para él. Fue destituido por señalamientos de corrupción y desde el 18 de febrero de 2026, José María Balcázar asumió la presidencia.

Los retos del próximo presidente peruano

Este vaivén del poder, la dispersión del voto y el alto abstencionismo son los retos actuales de Perú de cara a las elecciones.

Además, el próximo presidente tendrá varios desafíos una vez asuma su mandato. La desconfianza y la inestabilidad política han dejado en entredicho la gobernanza de quien llegue al poder.

No obstante, analistas aseguran que, a pesar de los desafíos políticos, Perú es un país próspero y estable económicamente, lo que podría ser un activo importante para fortalecer el próximo gobierno.

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Sin embargo, hay que anotar que la crisis política se ha agudizado en medio de un aumento dramático del crimen organizado trasnacional, que no ha generado una respuesta efectiva por parte del Estado.

Restaurar la visión de la sociedad frente al sistema político, fortalecer el Estado y entablar relaciones estables con Estados Unidos, serían los tres principales retos del próximo presidente peruano.

A partir de estas elecciones el Congreso tendrá una restructuración significativa, pues luego de tres décadas estará conformado por dos cámaras, algo que busca ejercer un mejor control de los poderes y mayor representación.