Nuevos arrestos se registraron en Venezuela durante las manifestaciones por el aumento salarial

La captura de al menos cinco manifestantes tras una movilización hacia la sede del gobierno en Caracas ha despertado nuevas denuncias por detenciones "arbitrarias", en un contexto donde los ciudadanos exigen la libertad inmediata de los arrestados.

Activistas y familiares confirmaron las detenciones este viernes, 10 de abril, luego de que la policía venezolana utilizara gases lacrimógenos el jueves, 11, para dispersar a unos 2,000 manifestantes que intentaban llegar al palacio de Miraflores.

¿Un mensaje de intimidación que envía el Gobierno interino a los manifestantes?

Entre los arrestados se encuentra Ort Betancourt, un joven de 20 años a quien su padre describe como una de las figuras visibles de la protesta: "Estaban protestando libremente, el vandalismo estuvo del lado de los policías que lanzaron objetos contundentes contra la ciudadanía", comentó en diálogo con la agencia de noticias francesa AFP y dijo que sospecha que la detención de su hijo ocurrió "para intimidar y acabar con la lucha y la manifestación".

Por otro lado, la esposa del comerciante Adrián Balza, Génesis Torres, relató que su marido fue detenido simplemente por grabar la marcha con su celular mientras se dirigía a comprar mercancía. Según Torres, los uniformados le ordenaron que no grabara antes de proceder al arresto, una amenaza que fue recurrente durante la jornada.

Último aumento salarial en Venezuela fue en 2022:

Este clima de confrontación surge tras el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre un "incremento responsable" de los ingresos a partir del 1 de mayo, una declaración que los manifestantes cuestionaron, debido a la falta de detalles.

La indignación responde a que el salario en Venezuela permanece congelado desde 2022, cuando el entonces mandatario Nicolás Maduro fijó un ingreso base equivalente a 28 dólares, complementado con bonos que no afectan las prestaciones sociales.

Tras cuatro años sin ajustes reales, los trabajadores decidieron retomar las calles, desafiando el temor generado por la represión posterior a las elecciones de 2024.