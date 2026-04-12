Falcao volvió a estallar contra el arbitraje tras clásico con Santa Fe: "no se cuál es el miedo"

En una nueva edición del clásico capitalino, Millonarios y Santa Fe empataron 1-1 en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. El resultado, válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay, deja un sinsabor en ambas escuadras, ya que los puntos cedidos dificultan sus aspiraciones de asegurar un cupo temprano en los cuadrangulares finales.

La historia cambió en el complemento. Al minuto 60, tras una jugada colectiva que rompió el cerrojo defensivo de Santa Fe, Sebastián Valencia anotó el primer gol del encuentro, desatando la euforia en la hinchada local. Con el 1-0, Millonarios parecía tomar el control definitivo del juego.

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Sin embargo, la jerarquía de Hugo Rodallega apareció para silenciar el estadio al minuto 76. Tras un centro preciso de Fagúndez, el experimentado delantero conectó un cabezazo letal que puso el 1-1 definitivo.

La tensión aumentó sobre el final cuando Millonarios alegó un posible penal sobre el delantero Falcao García por una aparente carga de Daniel Torres dentro del área.

Falcao estalló contra el arbitraje tras el clásico

En medio de la polémica por esta jugada, Radamel Falcao García salió en rueda de prensa a mostrar su molestia por las decisiones del juez Andrés Rojas y aseguró que el mismo árbitro admitió su culpa por no pitar.

El delantero no se guardó nada: "En su momento cuando pasa la situación, él me dice que los dos vamos a disputar la pelota (...) se nota muy claramente en el video que yo saltó por delante y lo único que hace es empujarme".

Y agregó: "No sé cuál es el miedo de pitar un penal a Millonarios. ¿Por qué es a mi? Yo trato de jugar lo más leal, no sé porque no se recurre al VAR para tomar una decisión".

Escuche la rueda de prensa completa aquí: